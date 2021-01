Diletta Leotta saltano tutti i bottoncini durante la ripresa

La giornalista sportiva ha lasciato i suoi fan senza fiato. La camicetta cede e saltano i bottoncini, l’immagine bollente diventa virale.

Diletta Leotta è tra le giornaliste sportive più seguite dal pubblico italiano non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua insindacabile cultura in fatto di calcio, che la rende ancora più affascinante agli occhi dei tifosi.

Negli ultimi giorni la star di DAZN è finita al centro del gossip per essere stata beccata in atteggiamenti intimi con Can Yaman, il seducente attore turco di Day Dreamer.

Poche ore fa invece ha lasciato gli utenti senza fiato con una delle sue ultime Stories su Instagram, l’incidente bollente durante la ripresa video è diventata virale.

La scollatura della camicetta cede e mostra ‘troppo’

Molto attiva sui social, Diletta Leotta ama condividere con i suoi fan la sua quotidianità privata e professionale.

Poche ore fa mentre era intenta a riprendere con il suo cellulare il tramonto infuocato al di la della finestra, la fotocamera cambia prospettiva ponendo la sua attenzione su di lei.

La giornalista sportiva si mostra fasciata da una camicetta nera non solo molto attillata ma anche molto scollata, al punto da non contenere il suo abbondante balconcino.

Il fermo immagine infuocato è diventato così il vero protagonista del breve video pubblicato tra le Stories, stuzzicando le fantasie dei suoi fan.

E tra una Stories e l’altra i fan non possono fare a meno di chiedersi come proceda la sua favola con Can Yaman.

L’estremo gesto di Can Yaman dopo la ‘fuga’ con Diletta Leotta

Negli ultimi giorni non si fa che parlare d’altro, della relazione nata tra la star di DAZN e l’attore turco.

I due stando alle indiscrezioni e le foto di Chi, avrebbero trascorso una fuga romantica di 5 giorni nella Capitale, dove sono stati sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti molto intimi nella hall dell’albergo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Tantissima l’invidia da parte delle utenti le quali sarebbero volute essere al posto della Leotta.

Il flirt tra i due però ha innescato non solo la curiosità dei fan ma anche gli insulti gratuiti da parte degli haters che hanno iniziato ad offendere Can Yaman sul suo profilo social, il quale ha zittito tutti rispondendo cosi:

‘Fatti miei, punto’

ha scritto, chiudendo momentaneamente il suo profilo Twitter e disattivando i commenti su Instagram.

Un gesto eclatante appoggiato dalle sue fan, le quali si sono immediatamente schierate dalla sua parte.