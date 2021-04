Diletta Leotta, oltre ad essere una giornalista sportiva di successo, lei è anche una vera imprenditrice digitale: scopriamo quanto guadagna con il suo profilo Instagram!

La Leotta è sempre molto attiva sui social, nel suo profilo Instagram pubblica degli scatti che fanno impazzire ogni utente del web, con delle pose super bollenti che mostrano le sue perfette curve.

Il suo profilo IG

Impossibile non conoscerla, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha visitato il suo profilo Instagram per andare a sbirciare i suoi scatti.

Diletta Leotta, una donna bellissima e anche molto intelligente, nel 2015 si è anche laureata in giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma.

Solamente negli ultimi anni è riuscita a raggiungere il cuore degli italiani.

La bellissima siciliana, ha fatto la gavetta su dei programmi locali, dopo un po’ di tempo è stata notata ed è riuscita a raggiungere DAZN, successivamente ha anche condotto il Festival di Sanremo.

In pochissimo tempo ha ottenuto dei risultati molto importanti per la sua carriera, ma non solo in ambito televisivo, ma anche sui social.

Il suo profilo ufficiale ha ben7,7 milioni di followers, un vasto pubblico che poche persone hanno.

Recentemente Diletta è stata nel mirino del gossip grazie alla sua attuale relazione con l’attore turco Can Yaman, i due sono sempre più vicini e si vocifera che le presto arriveranno anche le nozze.

Anche se ancora moltissime persone credano che questa love story sia solamente per visibilità.

Ogni foto che la coppia pubblica, i giornalisti sono sempre pronti a scrivere articoli su di loro e a metterli nelle copertine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Nonostante la vera occupazione della Leotta non sia fare l’influencer, lei è molto seguita ed è una delle donne più influenti d’Italia e con ogni post riesce a guadagnare delle cifre scioccanti.

Quanto guadagna Diletta Leotta? scopriamolo!

Ogni scatto della Leotta riceve milioni di like e commenti, che solo pochissime persone riescono ad ottenere.

Il suo seguito la rendono una donna molto influente, con le sue foto super bollenti dove mostrano la sua bellezza disarmante.

Ma qual è la cifra scioccante che Diletta riesce a portare a casa con un solo post? il guadagno è di ben 17.000 euro.

Una somma esagerata per un solo post condiviso su Instagram, anche se altri influencer riescono a ottenere un ricavo molto più elevato.