Diletta Leotta ed Elodie provocano i fan con posizioni peccaminose

Le due amiche, la celebre cantante italiana e la giornalista sportiva, hanno acceso i fan con uno scatto da capogiro

Abiti scosciatissimi e sguardi magnetici, questo il mix da urlo dell’ultimo scatto postato sui social dalle due donne!

L’amicizia tra Diletta Leotta ed Elodie

Diletta Leotta ed Elodie sono sicuramente tra le donne dello spettacolo più belle e apprezzate del momento.

La prima è la nota giornalista di Dazn, la seconda è ex di Amici e si è fatta strada nel panorama discografico italiano.

Di recente, le due donne e amiche hanno festeggiato il compleanno di un amico vip speciale e si sono fotografate in uno scatto che ha infiammato il web.

La foto clamorosa delle due donne

Diletta Leotta ha postato di recente alcune stories su Instagram, nelle quali si mostra in compagnia di Elodie. Lo scatto ha fatto impazzire i fan, che non hanno potuto non notare le forme sinuose delle ragazze.

Le due giovani star italiane erano insieme per festeggiare il compleanno di un noto personaggio dello spettacolo e della musica, il celebre cantante Mahmood, che ha spento 28 candeline.

In particolare, una stories Instagram della Leotta ha catturato l’attenzione dei fan: le due amiche sono sedute al tavolo e il loro vestito è scosciatissimo.

Gambe sensuali da capogiro, che i follower avranno particolarmente apprezzato.

In un’altra stories, la giornalista canta “Andromeda” con la voce della cantante e nella seconda clip è Elodie a parlare con la voce della showgirl: “Buongiorno, sono Diletta Leotta e volevo augurarvi buon weekend”.

I fan sperano di vedere le due amiche molto presto di nuovo insieme, per godere di altri scatti meravigliosi come questo.