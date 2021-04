Diletta Leotta, il decollète trabocca dal top durante l’esercizio: l’allenamento diventa bollente

La bella giornalista sportiva manda in visibilio i social durante l’allenamento. Il decollète fuoriesce dal top, le foto diventano virali sul web.

Diletta Leotta è tra i personaggi vip più amati dal pubblico, soprattutto sui social dove è seguita da oltre 7,7 milioni di followers.

Molto attiva sul suo profilo di Instagram, dove condivide sovente la sua quotidianità, poche ore fa ha stuzzicato le fantasie degli utenti con il suo corpo mozzafiato durante il suo consueto allenamento.

I followers non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio piccante.

Il top troppo stretto non trattiene il decollète

Work-out bollente con Diletta Leotta, la quale pochissime ore fa ha condiviso alcune stories in cui si mostra mentre si allena.

Bellissima e in ottima forma, il completino sportivo è aderente, e mette in evidenza le sue forme sinuose.

In particolare gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare il micro-top sportivo troppo stretto il quale non riusciva a contenere il suo prosperoso Lato A, tendendo questo a fuoriuscire dalla scollatura durante i piegamenti.

Diletta Leotta, ci sarà il matrimonio con Can Yaman?

Di recente la Star di DAZN è finita sotto la luce dei riflettori, per la sua storia con Can Yaman, ultimamente al centro del gossip a seguito di alcuni rumors che parlavano di una imminente crisi che avrebbe portato alla rottura della loro relazione e di conseguenza all’annullamento del matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia La Notizia, a tal proposito ha consegnato così l’iconico tapiro la quale ha prontamente smentito la crisi e la fine della relazione con l’attore turco il quale prossimamente sarà alle prese con le riprese di Sandokan.

Sul matrimonio? ‘Il matrimonio si farà’ ha assicurato la giornalista sportiva. Quando? Quando sarà per loro il momento giusto.

E per i malpensanti che credono che la loro storia sia tutta una montatura ha riferito:

‘Se la storia è vera? Certo che è vera!’

ha concluso smentendo ogni pettegolezzo.