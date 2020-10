Per la sua cena romana, la giornalista sportiva indossa una vestitino corto che mostra un troppo: il suo ultimo post è da cardiopalmo!

Nonostante l’autunno sia alle porte, Diletta Leotta torna ad innalzare le temperature pubblicando una foto dove mostra tanta della sua bellezza.

Di recente, la giornalista sportiva ha condiviso un nuovo scatto che ha immediatamente catturato l’attenzioni di tutti. Il motivo è semplice: indossa un mini abito che mostra più del dovuto, fan in delirio! Ma un commento è davvero di pessimo di gusto:

“Sei una porc**lona”!

E’ riuscita a catturare un’ampia fetta di pubblico sia per il suo talento di giornalista affermata e al contempo per la sua esplosiva avvenenza, che mostra nelle immagini seguenti.

Negli ultimi anni, è divenuta una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Oggi è il riferimento assoluto per gli appassionati di calcio e per tutto il pubblico in modo trasversale.

Seguitissima anche sui social, Diletta Leotta ama condividere gli attimi più importanti della sua vita professionale e privata.

DI SEGUITO LA FOTO CHE HA SCATENATO IL COMMENTO ORRIBILE

Di recente, infatti, la speaker radiofonica ha pubblicato un nuovo post che come sempre non è passato inosservato. Per la sua cena nella capitale, la Leotta ha scelto un vestitino davvero corto che lascia ben poco all’immaginazione dei suoi ammiratori.

La sua sensualità trapela anche dall’ultimo scatto condiviso sul suo account IG. Abito nero, gambe accavallate, un paio di grandi e lunghi stivaloni neri e sguardo rivolto verso l’obiettivo.

Come già accennato, c’è dettaglio che scatena la fantasia dei follower: il vestito nero che indossa, oltre ad essere super aderente, è davvero corto e mette ben in risalto le sue forme!

Subito una pioggia di commenti tra i quali uno di pessimo gusto!

In pochi secondi, il post in questione è stato sommerso da like e commenti. Non poteva essere diversamente: è semplice ma allo stesso tempo affascinante.