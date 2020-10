Diletta Leotta colazione in Babydoll di pizzo: ‘Che tazzoni, vuoi il caffè macchiato?’. Il web si scatena

Il buongiorno della conduttrice siciliana è bollente: beve il suo caffè in lingerie, popolo del web in delirio

Il risveglio della conduttrice siciliana è decisamente bollente in vista del weekend. Diletta Leotta continua a stupire i suoi follower e, questa volta, lo fa indossando lingerie mentre beve il caffè: il look super sensuale stuzzica la fantasia del popolo del web.

Diletta Leotta in lingerie mentre beve il caffè

Un periodo particolarmente positivo per Diletta Leotta. Qualche settimana fa, infatti, il volto di Dazn ha pubblicato il suo primo libro “Scegli di Sorridere” . Un racconto autobiografico in cui si mette a ‘nudo’ e parla dei momenti difficili che hanno caratterizzato la sua carriera sul piccolo schermo. Inoltre, invita tutte le persone a non smettere di sorridere e inseguire sempre i propri sogni nonostante tutte le difficoltà.

Inoltre, la sua popolarità cresce esponenzialmente sui social dove vanta oltre 7 milioni di follower che non perdono mai l’occasione di apprezzare ogni singolo post. Questa volta, la conduttrice siciliana ha mandato in tilt la rete con uno scatto in cui si mostra in lingerie: il risveglio è bollente.

Il ritratto della sua bellezza

L’ultimo scatto di Diletta Leotta la ritrae in tutta la sua bellezza. La conduttrice siciliana, infatti, ha regalato un dolce risveglio ai suoi fan. Seduta dietro una finestra, dove si intravede un bellissimo panorama, è intenta a godersi la colazione.

Tuttavia, ai fan non è sfuggita la mise del volto di Dazn. Per la sua colazione, indossa lingerie nera che risalta perfettamente le sue forme da capogiro. Inutile dire che, in pochi secondi, lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti.

Insomma, la giornalista sportiva non sbaglia mai un colpo per la gioia del suo pubblico virtuale.