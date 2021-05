Diletta Leotta e Can Yaman, nuovi attacchi sotto l’ultima foto: “Business!”

Ecco cosa è successo sotto l’ultima foto pubblicata dalla conduttrice sportiva, dove compare assieme al fidanzato.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman continua a essere al centro delle polemiche.

Tutti li accusano di non essere spontanei e di aver architettato la loro relazione per monetizzare.

Ecco una delle ultime che è accaduta.

La foto di Diletta Leotta e Can Yaman

Poche ore fa, Diletta Leotta e Can Yaman hanno postato alcuni scatti della loro ultima vacanza.

Sembrano davvero molto felici mentre si godono, su una barca lussuosa, il sole di Capri.

Peccato, però, che alcuni utenti abbiano notato dei dettagli che non li hanno convinti.

Scopriamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Can Yaman e Diletta Leotta sotto gli attacchi dei follower

L’attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta non smettono di essere attaccati dagli utenti sui social, in particolare su Instagram dove sono entrambi molto attivi.

Poche ore fa, i due vip hanno postato alcune foto sui social, che hanno scatenato commenti negativi da parte degli utenti.

Uno di questi li accusa di voler fare esclusivamente business e di stare prendendo in giro tutti loro fan.

Ancora una volta né Can Yaman né Diletta Leotta hanno risposto all’accusa.

Verrà il momento però in cui i due personaggi famosi dovranno replicare alle continue offese che ricevono.

Non ci rimane che sperare che queste guerre sui social si plachino e che venga chiarita la faccenda il più presto possibile per il bene di tutti.