Diletta Leotta coperta dal nulla tra le acque. La giornalista sportiva saluta l’estate a modo suo: come mamma l’ha fatta.

Dopo una lunga estate nella sua città natale, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanze in barca per godere delle bellezze della sua Sicilia.

Di recente, la giornalista sportiva ha condiviso uno scatto in cui saluta l’estate che non è passato inosservato: indossa un costume nero che risalta perfettamente il suo lato B.

Diletta Leotta saluta l’estate

Come molti volti noti del mondo dello spettacolo, anche Diletta Leotta ha deciso di trascorre la sua estate alla scoperta di bellezze nostrane. La giornalista sportiva ha scelto di trascorrere qualche settimana in Sardegna e successivamente nella sua regione d’origine: la Sicilia.

Durante l’estate, la conduttrice siciliana non ha mai smesso di aggiornare i suoi follower su gli attimi più importanti della sua vita quotidiana.

“Ciao mare, anche quest’estate mi hai fatto compagnia ma adesso devo ripartire”

Questa è la didascalia che accompagna il suo ultimo scatto che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Il motivo è semplice: una foto in cui è appare come al solito bellissima e super sensuale.

L’abito nero è corto ed aderente

Diletta Leotta sembra prontissima per il nuovo campionato di Serie A. Prima di lasciare la sua Sicilia, la conduttrice si è lasciata immortalare sulla barca con indosso un vestitino nero davvero corto ed aderente che mette in risalto le sue curve da urlo.

Come sempre, pioggia di like e commenti per lei. Non poteva essere altrimenti: la sua bellezza è disarmante.

Il suo pubblico virtuale ringrazia per la visione.