Dieta del riso e della mela: perfetta per disintossicarti e dimagrire prima dell’estate, perdi 4 chili in 7 giorni dopo le abbuffate di Pasqua.

La dieta del riso e della mela, la soluzione perfetta e semplice per disintossicarti e perdere peso prima dell’estate!

Durante questo periodo di quarantena non è semplice mantenersi in forma, le uova pasquali vi hanno tentato un po’ troppo e ora vi sentite in colpa per aver esagerato?

Depuratevi dai liquidi in eccesso e dalle tossine accumulate con la dieta della mela e del riso!

La dieta della mela e del riso è disintossicante ed efficace: abbinata a dell’attività fisica vi aiuterà a perdere i liquidi in eccesso e grasso accumulato, in 7 giorni potrete perdere fino a 4 chili di peso!

Essendo un regime alimentare basato su un basso apporto calorico si consiglia di seguirlo per 1 sola settimana ed eventualmente ripeterlo il mese successivo! Non è adatto alle donne in stato di gravidanza.



Per ottenere i risultati sperati bisogna seguire attentamente il programma alimentare e:

bere 2 litri di acqua al giorno

al giorno abbinare necessariamente dell’attività fisica tutti i giorni: 1 ora al giorno sarà sufficiente e andrà bene anche fare degli esercizi a casa sul tappetino da fitness!

In questo programma alimentare non mangerete solo mele e riso, sono inclusi molti altri alimenti come carne, pesce e verdure!

Si raccomanda, prima di seguire qualunque tipologia di regime alimentare, di consultare il proprio medico, chiedete sempre consiglio al vostro nutrizionista!

Dieta della mela e del riso: Menù tipo di 1 settimana

Sarebbe preferibile utilizzare yogurt e latte di riso per favorire la digestione e fate attenzione ai condimenti: 1 cucchiaino di olio a pasto e 1 pizzico di sale!

Le dosi delle verdure non sono indicate l’importante è cuocerle nel modo più sano e semplice possibile: alla griglia, a vapore, crude o scottate in padella, ricordatevi di usare le spezie e gli odori che più preferite per aromatizzare i piatti!

Durante la giornata per favorire la diuresi bevente molta acqua e via libera alle tisane aromatizzate: drenanti, depuranti, al finocchio, ai frutti… quelle che più preferite ma senza aggiunta di dolcificanti.

Lunedì

Colazione : 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea

: 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 60g riso basmati + 100g formaggio primo sale + zucchine in padella

: 60g riso basmati + 100g formaggio primo sale + zucchine in padella Spuntino : 1 mela + 1 kiwi

: 1 mela + 1 kiwi Cena: 2 uova sode + bieta lessa al limone + 2 gallette di riso

Martedì

Colazione : 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela + 2 gallette di riso

: 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela + 2 gallette di riso Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 150g pollo ai ferri+ insalata poco condita + 2 gallette di riso

: 150g pollo ai ferri+ insalata poco condita + 2 gallette di riso Spuntino : 1 yogurt

: 1 yogurt Cena: minestrone di verdure + 2 cucchiai di parmigiano

Mercoledì

Colazione : 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea

: 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 60g riso integrale + 150g merluzzo al forno + broccoli

: 60g riso integrale + 150g merluzzo al forno + broccoli Spuntino : 1 mela + 1 kiwi

: 1 mela + 1 kiwi Cena: Insalata mista + 80g tonno al naturale + 2 gallette di riso

Giovedì

Colazione : 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela+ 2 gallette di riso

: 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela+ 2 gallette di riso Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 1 lombata di vitello alla piastra + broccoletti + 2 gallette di riso

: 1 lombata di vitello alla piastra + broccoletti + 2 gallette di riso Spuntino : 1 yogurt

: 1 yogurt Cena: 100g ricotta light + cavolo verza + 2 gallette di riso

Venerdì

Colazione : 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea

: 1 yogurt + 2 gallette+ 1 mela + caffè o tea Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 60g riso basmati + 80g fesa di tacchino + funghi champignon

: 60g riso basmati + 80g fesa di tacchino + funghi champignon Spuntino : 1 mela + 1 kiwi

: 1 mela + 1 kiwi Cena: Salmone alla piastra + asparagi al limone + 2 gallette di riso

Sabato

Colazione : 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela+ 2 gallette di riso

: 1 bicchiere latte vegetale + caffè + 1 mela+ 2 gallette di riso Spuntino : 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia

: 1 mela + 1 caffè o spremuta arancia Pranzo : 80g bresaola+ pomodori + 2 gallette di riso

: 80g bresaola+ pomodori + 2 gallette di riso Spuntino : 1 yogurt

: 1 yogurt Cena: 130g hamburger di vitella + melanzane e peperoni grigliati + 2 gallette di riso

Domenica