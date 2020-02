Diamond Princess, italiani negativi al primo test sul coronavirus

Gli italiani a bordo della Diamond Princess, bloccata a Yokohama, sono stati sottoposti al test per il Coronavirus e sono risultati negativi.

Effettuare il test per il Coronavirus è uno step essenziale per permettere ai passeggeri di tornare nei loro paesi di origine.

Italiani negativi al test

I passeggeri italiani a bordo della Diamond Princess sono risultati negativi al test del Coronavirus. Effettuare il test è un passaggio fondamentale per poter consentire lo sbarco dei passeggeri. Per gli italiani, in particolare, è stato allestito un aereo apposito per ricondurli nel paese. La notizia è arrivata dall’agenzia AGI. Ad effettuare il test medici ed infermieri dell’esercito arrivati da Roma con un volo ad hoc.

Gli italiani sono circa 30 ma, sullo stesso aereo saliranno anche 26/27 persone di Polonia, Francia e Germania, tutti negativi al test. Soltanto se tutti i passeggeri risulteranno negativi al nuovo test potranno tornare in Italia a Pratica di Mare. Il rimpatrio, salvo intoppi, è previsto per venerdì prossimo. L’aereo farà prima scalo a Berlino.

Un italiano contagiato

Un altro italiano di 70 anni non verrà trasferito in Italia perché risultato positivo al test. Per questo motivo, è stato trasferito nell’ospedale giapponese di Yokohama e sottoposto a delle cure. Tra i passeggeri a bordo sono stati contagiati in 600. Tra questi, 29 sono abbastanza gravi. Resterà a bordo il comandante Arma, soprannominato the brave captain e, al momento, non è disponibile per alcuna intervista.

Secondo gli ultimi aggiornamenti i contagi complessivi da Covid-19 è arrivato a 75.775. A stabilirlo la Johns Hopkins University. I morti sono, invece, 2.130, 2.029 dei quali tutti nella provincia dell’Hubei. I pazienti guariti sono 16.882.