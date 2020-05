A “Detto Fatto” torna in auge una leggendaria storia di corna. Nello studio di Rai Due, Jonathan Kashanian svela tutta la verità sul celebre triangolo formato da Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

A Detto Fatto, il salotto pomeridiano di Rai Due timonato da Bianca Guaccero, torna la Super Classifica Jon, curata dall’ex gieffino Jonathan Kashanian. Nella puntata di lunedì 11 maggio, il 39enne israeliano è tornato a scoperchiare la famigerata storia di corna tra la cantante Emma Marrone e il suo ex fidanzato Stefano De Martino.

Detto Fatto, Jonathan torna alla carica sull’infedeltà di Stefano De Martino

Un argomento scottante quello riesumato nella rubrica di gossip di Jonathan. Si sa, le infedeltà possono essere frequenti anche tra i personaggi dello star system. Ne sanno qualcosa i fan di Emma Marrone, che non dimenticano ciò che accadde alle spalle della loro beniamina.

In diretta a Detto Fatto, l’irriverente Jonathan si è complimentato con Emma per la geniale risposta che ha dato ad una follower. Secondo il punto di vista della cantante salentina, Belen non ha avuto alcuna colpa sulla fine della sua love story con Stefano De Martino.

Jonathan Kashanian ha pertanto smontato la polemica sulla colpevolezza di Belen Rodriguez e ha fatto chiarezza sull’infedeltà del ballerino. Non sono mancate i ricami labiali nei riguardi della Marrone:

“Si è comportata da vera signora. Quando tu sei una donna e ti hanno rubato il fidanzato o lui ti ha tradito, te la devi prendere solo col tuo fidanzato! Belen non ha fatto niente! Solo Stefano doveva stare fermo!”

Ma quali erano state, nella fattispecie, le parole di Emma Marrone nei confronti della showgirl argentina? A rivelarlo ci ha pensato il famoso sito di cronaca rosa Gossip e Tv. Ecco le testuali parole dell’artista tarantina, riportate nero su bianco sul social network Instagram: