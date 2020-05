Il subdolo tarlo del sospetto si insinua strisciando nel talk show “Detto Fatto”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finiscono nel mirino di Jonathan.

Tutti i fari puntati su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La love story tra la caliente argentina e il tenebroso trentino procede egregiamente, al punto tale da ipotizzare nozze imminenti e cicogne.

Nell’ultima puntata della trasmissione di Rai Due Detto Fatto, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati ampiamente elogiati ed esaltati dalla conduttrice Bianca Guaccero. La trentanovenne pugliese ha decantato lo straordinario stile della coppia:

“Posso dirmi invidiosa? Tutte quelle foto che pubblicano sono davvero perfette, soprattutto quelle di Cecilia. Hanno vite perfette, lei truccata e vestita benissimo. Ogni volta che li vedo insieme, una boccata d’aria fresca”

Detto Fatto, Jonathan insinua un sospetto sulle foto di Cecilia e Ignazio

A non dar retta alle lusinghe della conduttrice è stato il co-conduttore Jonathan Kashanian, che invece ha gridato al fotoritocco. Secondo lui, la sorella di Belen Rodriguez farebbe uso di app per modificare gli scatti fotografici e renderli perfetti.

Il punto sarebbe che Jonathan non crede alla naturalezza dei selfie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno e avanza il sospetto che le foto della coppia possano esser confezionate ad arte. Scatti fotografici fatti troppo bene per essere veri?

La celebre coppia vip, che vanta milioni di followers, potrebbe esser caduta nel tunnel di Photoshop. E Jonathan Kashanian intende smascherarli.

A giudicare dalle sue perplessità esternate in trasmissione, il trentanovenne israeliano non esclude l’eventualità che i due partner possano far un uso ricorrente di programmi per fotoritocco o di app per editare immagini.

Tale sospetto apre la strada ad un lecito quesito: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno un reale e concreto bisogno di apportare modifiche ai loro selfie e confezionarli ad arte?