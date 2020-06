Detto Fatto, Carla Gozzi smonta senza pietà la coppia De Lellis-Damante

Carla Gozzi torna a tuonare e brutalizza la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nello studio televisivo di “Detto Fatto”, l’esperta di immagine ha demolito il libro dell’influencer.

Una tra le coppie più in vista nel mondo del gossip è di certo quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. La ventiquattrenne romana, da tempo indicata come influencer di Instagram, fa coppia fissa con l’ex tronista di Uomini e Donne e noto dj.

Lo scorso mese di marzo, dopo innumerevoli “tira e molla”, i Damellis si sono ricongiunti e da allora non hanno più smesso di andare in giro, facendosi pizzicare dagli accecanti flash dei paparazzi. Stanno insieme, insomma. O forse no.

Detto Fatto, Carla Gozzi punta il dito contro il libro di Giulia De Lellis

Secondo Carla Gozzi, esperta di immagine e tutor della trasmissione Detto Fatto, quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbe una manovra pubblicitaria. La cinquantasettenne modenese ha dichiarato di aver acquistato il libro dell’influencer “Le corna stanno bene su tutto” e di pretendere il reso dello stesso:

“Comunque faccio un reso del libro perché era un fake, c’era qualcosa che non andava. Non voglio un buono, voglio i soldini”

Poche parole ma eloquenti, per smontare la coppia più chiacchierata del 2020. Quella di Carla Gozzi è stata una vera e propria cannonata contro la popolare influencer di Instagram e il suo ritrovato partner.

Detto Fatto, Bianca Guaccero invita in trasmissione Giulia De Lellis

Le parole di Carla Gozzi rendono evidenti i sospetti e le perplessità collettive che si insinuano ancora oggi sulla coppia De Lellis-Damante. La conduttrice Bianca Guaccero, al fine di stemperare i toni e concedere il diritto di replica, ha lanciato un appello: