Denise Pipitone: i Carabinieri a casa di Anna Corona. L’ipotesi del corpo nascosto in una botola

Anna Corona è l’ex moglie di Pietro Pulizzi, padre naturale della piccola Denise Pipitone.

Dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la Procura di Marsala ha disposto la riapertura delle indagine sul caso della bambina di Mazara del Vallo.

La piccola sparì nel nulla, il 1° settembre del 2004, mentre si trovava a casa della nonna.

Denise, che all’epoca della scomparsa aveva 4 anni, svoltò l’angolo per seguire un cuginetto e da quella mattina iniziò un vero e proprio inferno per i genitori della piccola.

La Procura di Marsala, dopo l’ennesimo buco nell’acqua della 21enne russa che sembrava aver riacceso le speranze, ha deciso di tornare ad indagare sulla sparizione della bambina.

Sin da quel primo settembre di 17 anni fa le indagini si sono sempre concentrate nella sfera familiare, in particolare intorno alla figura di Anna Corona e della figlia, Jessica Pulizzi.

Proprio Jessica era finita sotto processo con l’accusa di concorso in sequestro di persona, prima di essere assolta in tutti e tre gradi di giudizio per mancanza di prove.

Anna Corona è l’ex moglie di Pietro Pulizzi, attualmente coniugato con Piera Maggio, e padre naturale della piccola Denise.

In una delle ultime puntate della trasmissione di Federica Sciarelli, Piera Maggio aveva lanciato pesanti accuse contro Anna Corona.

“NON SI È MAI CAPITO COSA VOLESSE DA ME LA SIGNORA CORONA, NON SONO MAI STATA AMICA DI QUESTA PERSONA. IO PENSO CHE LEI FOSSE GELOSA DI ME COME PERSONA, MA NON SOLO PER IL SUO MATRIMONIO FINITO MALE. HO SEMPRE SOSTENUTO CHE SI FOSSE INFATUATA DI ME. È TUTTO SCRITTO AGLI ATTI”