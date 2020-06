Demet Özdemir, chi è Sanem di Daydreamer?

Chi è Demet Özdemir, la bella e talentuosa attrice che interpreta il personaggio di Sanem nella serie tv turca di Daydreamer

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attrice Demet Özdemir, interprete del personaggio di Sanem in Daydreamer!

Chi è Demet Özdemir

Nasce a İzmit, in Turchia, il 26 febbraio del 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci. La nonna dell’attrice è turca, ma originaria della minoranza bulgara. La donna e il fratello sarebbero successivamente immigrati in Germania.

La giovane raggiunge grande notorietà quando diventa il volto ufficiale di Pantene in Turchia. Successivamente, interpreta Zeynep, il personaggio principale in Doğduğun Ev Kaderindir con İbrahim Çelikkol.

La serie tv, che è prodotta da OG Medya e diretta da Çağrı Bayrak, va in onda per la prima volta su TV8 il 25 Dicembre 2019. La storia è ispirata al libro Camdaki Kız (The girl of the window) di Gülseren Budayıcıoğlu.

Ora la vediamo interpretate il personaggio di Sanem di Daydreamer. L’attrice si definisce energica come il suo personaggio e ciò glielo renderebbe semplice da interpretare.

La giovane ha affermato di sentirsi felice di lavorare con il regista della serie Çağrı Bayrak e con l’attore Can Yaman. La donna avrebbe accettato di prendere parte al progetto non appena ha saputo che Can Yaman faceva parte del cast. Il regista la caricherebbe molto con la musica e ogni scena avrebbe un sottofondo diverso e adatto al momento.

Il personaggio di Sanem in Daydreamer

Sanem è il personaggio interpretato dall’attrice Demet Özdemir in DayDreamer. La giovane vive in un popolare e caratteristico quartiere.

Si tratta di una giovane sognatrice, che ha grandi aspettative nei confronti del suo futuro. La donna è ricca di energia e dotata di una grande forza.

La famiglia di Sanem è molto unita e la giovane ha un ottimo rapporto con il padre.