Decreto Semplificazioni: ok a 130 opere straordinarie per il rilancio

Il Decreto Semplificazioni

“è il trampolino di lancio dell’Italia, ok a 130 opere strategiche per il rilancio”,

sottolinea il Premier Conte.

Tra le opere strategiche approvate dal Cdm ci sono

Ieri in Consiglio dei Ministri è stato approvato l’elenco di 130 opere strategiche individuate specificamente dal MIT, a queste sono state aggiunte quelle per Cortina e quelle di competenza di altri Ministeri.

Sono 130 le opere, gli interventi e i programmi inseriti in “Italia veloce”, il piano di investimenti per il rilancio dell’economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il Decreto Semplificazioni.

Nulla di nuovo per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto.

Conte sottolinea:

“Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti: non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del Ponte Genova”.