Coronavirus, Decreto Liquidità: online modulo per i prestiti da 25.000 euro garantiti al 100%

Prestiti alle imprese fino a 25.000 euro: dopo l’approvazione da parte dell’UE il MISE ha pubblicato il modulo per la richiesta dei finanziamenti con garanzia al 100%.

Da ieri è possibile scaricare ed inviare il modulo in pdf per la richiesta di garanzia totale per i microprestiti alle aziende fino a 25.000 euro.

L’imprenditore che desidera presentare la richiesta dovrà compilare e trasmettere il modello (scaricabile dal sito del MISE) tramite mail alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per il finanziamento.

L’accesso alla garanzia del 100% è previsto esclusivamente per i prestiti richiesti dalle aziende di piccola-media dimensione e dai professionisti di importo non superiore al 25% dei ricavi di cui all’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio.

L’ammontare del finanziamento aziendale erogato non sarà pari a 25.000 euro per tutti ma sarà calcolato in base al fatturato del soggetto istante.

Dopo l'approvazione da parte dell'UE, il modulo per richiedere la garanzia per i prestiti fino a 25.000 euro è disponibile online sul sito fondidigaranzia.it.

Il sito è stato preso d’assalto ed attualmente è inaccessibile.

Come è successo il primo aprile al sito dell’INPS, fin dalla mattina, il sito fondidigaranzia.it risulta in tilt o fortemente rallentato.

La pagina risulta inaccessibile a causa probabilmente dell’elevato numero di accessi.

Decreto Liquidità: Prestiti fino a 25.000 euro con garanzia al 100%

L’intero ammontare del prestito (25.000 euro) sarà garantito esclusivamente ad imprese e professionisti con fatturati pari almeno a 100.000 euro.

In sede di compilazione del modulo da inviare alla banca, l’imprenditore istante dovrà indicare i seguenti dati: