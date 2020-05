Daydreamer – Le ali di un sogno, il ritorno di Can Yaman:...

Daydreamer – Le ali di un sogno arriva su Canale 5: la soap opera turca con Can Yaman intratterrà il pubblico Mediaset a partire da giugno

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alla nuova soap opera straniera in arrivo su Mediaset, Daydreamer – Le ali di un sogno!

Daydreamer – Le ali di un sogno arriva su Canale 5

Una nuova soap opera si aggiungerà all’elenco delle altre che già arricchiscono l’offerta di Mediaset; stiamo parlando di Daydreamer – Le ali di un sogno, la nuova fiction turca, che dovrebbe andare in onda durante il mese di giugno.

Tra i protagonisti della soap compare Can Yaman, attore già noto al pubblico italiano per il suo ruolo in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nella già citata serie tv aveva interpretato il personaggio di Ferit Aslan.

Le anticipazioni della soap opera turca

Il nuovo sceneggiato, prodotto da Faruk Turgut, dovrebbe andare in onda nel mese di giugno, forse a partire dall’8. Potrebbe prendere il posto di Uomini e Donne nel palinsesto televisivo, dalle ore 14.45 alle 16.00.

La telenovela sarà incentrata sul personaggio di Sanem. La giovane ha una grande aspirazione, quella di diventare una brillante scrittrice. Sanem è timida e ricca di fantasia e valuterà la possibilità di trasferirsi nelle Galapagos, per riuscire a realizzare il suo desiderio.

Per realizzare questo ambizioso progetto la donna dovrà mettere da parte del denaro e lo farà lavorando in una grande azienda pubblicitaria. In quest’occasione, avrà modo di fare la conoscenza di due uomini molto diversi tra loro.

Si tratta di Emre, un uomo molto ligio al dovere, e Can: quest’ultimo e la donna intraprenderanno un’intensa storia d’amore. La coppia, però, dovrà affrontare molte difficoltà e non tutto sembrerà andare come previsto.

Per scoprire come si evolverà la storia non rimane che attendere la messa in onda della soap opera turca nel mese di giugno 2020!