Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni: la madre di Can contro Sanem

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle soap opera turche in onda su Mediaset più amate in Italia.

Grosse novità nelle nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno!

Anticipazioni Daydreamer: Sanem e Can finalmente soli

Daydreamer – le ali del sogno torna con nuovi e appassionanti episodi, in onda domenica 18 e sabato 24 ottobre 2020.

Nelle nuove puntate della soap opera turca più amata in Italia, il pubblico avrà modo di vedere che i rapporti tra Sanem e Fabbri saranno sempre più difficili.

La donna gli darà il profumo, firmerà il contratto e gli urlerà che spera di non incontrarlo mai più. Nel frattempo, Can sarà molto felice per la campagna pubblicitaria.

Dopo, Can e Sanem decideranno di andare al mare per trascorrere del tempo insieme. In quell’occasione, l’uomo rivelerà alcuni dettagli sul suo passato alla donna che ama.

Infine, in città arriverà una donna misteriosa, della quale si sa soltanto che abbia la volontà di investire nella riqualificazione di alcuni quartieri.

Anticipazioni Daydreamer: scontri tra la madre di Can e Sanem

Nei prossimi appuntamenti con Daydreamer, Sanem si metterà in rilievo con il nuovo il progetto per la Redmode.

Successivamente, Deren deciderà di organizzare un party a casa di Can. La festa sarà teatro di un vero e proprio colpo di scena.

A un certo punto, infatti, irromperà la madre di Can, Huma, e Sanem scoprirà di averla già incontrata e addirittura litigato con lei.

Can non reagirà bene all’arrivo della madre e abbandonerà la festa in compagnia di Sanem: l’uomo è molto rancoroso nei suoi confronti per averlo abbandonato da piccolo.

Infine, si scoprirà che Huma nutre una grande simpatia nei confronti di Ceyda e che sarebbe felice se avesse una relazione con il figlio Can.

Per scoprire cos’altro accadrà nei nuovi episodi di Daydreamer, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!