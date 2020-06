DayDreamer, anticipazioni turche: cosa accade a Can?

DayDreamer torna con nuove puntate che segneranno i caldi pomeriggi estivi di Canale 5, scopriamo tutte le anticipazioni turche della serie tv

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alle nuove puntate di DayDreamer!

Ceycey complica la situazione

DayDreamer è la serie tv turca che sta riscuotendo grande successo da quando viene trasmessa su Canale 5. Viene trasmessa ogni giorno, dalle 14:45 fino alle 15:35 circa, e intrattiene il pubblico nei caldi pomeriggi estivi.

In base alle anticipazioni turche, trapelate tramite alcune indiscrezioni, sembra che Sanem continuerà a portare avanti la sua messinscena e farà in modo di non far capire a Can di spiare ogni suo progetto. La giovane fingerà di essere la ragazza di Osman, il macellaio del suo quartiere, che in realtà è innamorato di Leyla.

A complicare la situazione ci penserà Ceycey, che si ritroverà a mentire all’imprenditore italiano Enzo Fabri, dicendogli che Sanem e Can stanno insieme.

La scoperta di Can

Nel frattempo, la sorella di Leyla si recherà a una cena di lavoro in compagnia del famoso fotografo. Sanem ribadirà a Can di essere già impegnata sentimentalmente e gli farà sapere che il suo misterioso fidanzato la accompagnerà ad un campo motivazionale.

Sarà a quel punto che Aydin chiederà ad Osman, il fratello della sua amica Ayhan, di fingere di essere il suo amato. Inizialmente, il macellaio tenterà di tirarsi indietro; poi, però, accetterà di aiutare Sanem grazie a Leyla, che gli farà cambiare idea.

Infine, Can farà la conoscenza dell’uomo che ha fatto breccia nel cuore della sua nuova dipendente e rimarrà molto stupito. Mentre, Aydin tenterà di impedire al suo finto fidanzato di fare amicizia con il suo datore di lavoro.

Per scoprire cos’altro accadrà e come si evolveranno le nuove dinamiche di DayDreamer, non rimane che seguire la serie tv di Canale 5!