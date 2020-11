L’appuntamento con la soap turca torna con gli episodi giornalieri, in sostituzione di un noto programma: scopriamo le novità imperdibili di Daydreamer!

Mentre prosegue l’appuntamento domenicale con le storie della soap Daydeamer ai fan è arrivato uno spoiler attesissimo, ecco tutte le anticipazioni sulla soap turca!

Daydreamer, in arrivo il daytime: quando vedremo i nuovi episodi?

Le avventure dei protagonisti di Daydreamer attualmente continuano ad andare in onda con il solo appuntamento domenicale alle 16.20 su Canale 5 ma i fan avranno presto una sorpresa che sarà di sicuro molto apprezzata.

Secondo gli spoiler dati da alcuni siti e pagine Instagram, dedicate alla soap turca come Daydreamerofficial, a breve ripartirà il daytime!

Sanem, Can e gli altri protagonisti faranno compagnia a tutti gli appassionati tutti i giorni nella fascia pomeridiana.

La bella notizia lascia tutti sbalorditi anche perché comporta un ulteriore spoiler riguardo la programmazione di Canale 5. A lasciar spazio al daytime di Daydreamer sarà l’inossidabile Barbara D’Urso che si prenderà una pausa con Pomeriggio 5.

Il contenitore di attualità e spettacolo tra i più seguiti della tv andrà infatti in pausa per il periodo natalizio per la precisione a partire dal 21 dicembre 2020. Le nuove puntate giornaliere della soap turca saranno dunque visibili a partire dal 21 dicembre dal lunedì al venerdì alle 17.20 come sempre su Canale 5.

Ma c’è di più poiché pare che i fan potranno continuare a godere delle puntate quotidiane anche quando ripartirà Pomeriggio 5: da gennaio infatti Daydreamer dovrebbe prendere il posto de Il Segreto, alle 16.10 tutti i giorni.

Anticipazioni prossime puntate: Can va all’estero?

Nelle prossime puntate di Daydreamer- Le ali del sogno continueremo a seguire la travagliata storia d’amore tra la bella Sanem ed il tenebroso Can.

Il lavoro alla Fikri Harika prosegue ma a turbare gli equilibri sarà Mine che svelerà a Can l’accordo intercorso tra Enzo Fabbri e Sanem per il suo profumo.

Can cerca di risolvere la situazione precipitandosi da Fabbri e riuscendo a strappare l’accordo e a far arrestare sia Aylin che lo stesso Fabbri.

Nonostante ciò Can continua ad essere molto provato per quanto accaduto e decide di trascorrere del tempo al rifugio. Lì però incontrerà Polen che gli farà una proposta allettante: un lavoro all’estero. Ovviamente si tratta dell’ennesimo tentativo in combutta con Huma per separare Can da Sanem: il bel Can accetterà?

Per sapere cosa accadrà in Daydreamer-Le ali del sogno, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 domenica prossima alle 16.20 su Canale 5!