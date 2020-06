DayDreamer, anticipazioni puntata del 29 giugno: l’impresa di Can

DayDreamer torna il 29 giugno su Canale 5 con un nuovo imperdibile episodio, scopriamo tutte le anticipazioni relative alla serie tv

Il successo di DayDreamer

DayDreamer è una serie tv turca trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5. Il telefilm, in onda al posto di Uomini e Donne, può essere seguito anche in streaming, su Mediaset Play, attraverso il sito web o l’app per smartphone.

Nell’attesa di assistere al prossimo episodio, in onda il 29 giugno 2020, scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardanti le nuove puntate!

I pettegolezzi su Sanem

Nel prossimo appuntamento con DayDreamer, in onda lunedì 29 giugno 2020 su Canale 5, il pubblico avrà modo di assistere alle evoluzioni del personaggio di Sanem.

La giovane aspirante attrice, invece, non appena si troverà alla Fikri Harika, verrà messa in guardia da Guliz, riguardo ad alcuni pettegolezzi circolati su di lei.

La gente, infatti, si è insospettita per il fatto che il primogenito di Aziz, nonostante sia fidanzato da tempo, abbia lasciato il party in sua compagnia. Così la sorella di Leyla, sorpresa da quanto appreso, sospetterà che il suo datore di lavoro la stia prendendo in giro.

L’impresa di Can

Nel frattempo, Can riuscirà a convincere Sanem ad aiutarlo in una difficile impresa: il giovane vuole accaparrarsi una nuova campagna pubblicitaria importante.

Sanem dovrà così organizzare una messinscena per permettere alla Fikri Harika di collaborare con Fabbri. Il fratello di Emre e Sanem dovranno fingere di amarsi in presenza del prestigioso e affascinante cliente.

Can non comprenderà come mai Aydin sia così ostile nei suoi confronti e verrà invitato da Fabbri a una cena assieme a Sanem.

In quell’occasione i due faranno credere all’uomo di avere una relazione sentimentale e saranno costretti a raccontare al cliente come si sono innamorati. Si troveranno, però, in difficoltà e forniranno due versioni diverse.