Daydreamer anticipazioni: Emre e Leyla annullano il matrimonio?

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, in base alle anticipazioni.

Approfondiamo insieme tutte le novità della soap opera turca!

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: le nozze di Leyla ed Emre

Nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, il pubblico di Mediaset avrà modo di vedere che nella soap opera turca vi saranno delle importantissime novità.

In particolare, i personaggi di Leyla Aydin, interpretata da Oznur Serceler, e di Emre Divit, impersonato invece da Birand Tunca, si ritroveranno sposati in segreto.

La coppia si unirà in matrimonio al Comune di Istanbul e sceglierà come testimoni di nozze Can e Sanem, che tra l’altro saranno gli unici presenti alla cerimonia.

A causa di una soffiata da parte di Ceycey, impersonata da Anil Celik, però, la madre di Emre e quella di Leyla, Huma e Mevkibe, verranno a sapere delle nozze e interverranno per interrompere la cerimonia.

Le due donne, però, giungeranno troppo tardi, quando già la coppia si sarà unita in matrimonio. Nonostante le nozze si siano già compiute, però, i due si ritroveranno ad affrontare le rispettive madri.

Leyla dovrà anche avere un faccia a faccia con Nihat, i cui panni sono vestiti da Berat Yenilmez, che non fa altro che chiedersi come mai la figlia non lo abbia incluso.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: alla ricerca di un alloggio

Nei prossimi appuntamenti di Daydreamer, il pubblico assisterà alla ricerca, da parte di Leyla e di Emre, di un alloggio in cui vivere.

Sanem si impegnerà molto per aiutare la coppia nella ricerca di una casa.

La speranza dell’aspirante scrittrice è quella che Huma non si metta più in mezzo e lasci che i due vivano il loro amore liberamente.

La situazione, però, non sarà tra le più facili, visto che la madre di Emre continuerà a consigliare al giovane di annullare il matrimonio.