Daydreamer, anticipazioni: Can è intimo con Ceyda, Erme lascia Leyla

La soap opera turca torna a intrattenere il pubblico italiano con nuove puntate nelle quali vi saranno importanti novità.

Can e Sanem stanno insieme, ma l’uomo si avvina a Ceyda, Erme e Leyla interrompono la relazione a causa delle minacce di Aylin. Questo e molto altro a Daydreamer, del 27 settembre e del 3 ottobre!

Can e Ceyda in atteggiamenti intimi

Nelle prossime puntate di Daydreamer – le ali del sogno, che andranno in onda da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020, in base alle anticipazioni sembra che vi saranno importanti novità.

Can e Sanem racconteranno a Mevkibe della loro intenzione di fare causa al giornale che ha pubblicato l’annuncio relativo alla loro relazione. La coppia, infatti, finge si tratti soltanto di una montatura ma non riesce a convincere la donna.

Intanto, Can e Ceyda, rimasti da soli a un ristorante, vengono fotografati in atteggiamenti ambigui dai paparazzi. Gli scatti equivoci vengono venduti ai giornali.

Nel frattempo, Emre e Leyla continueranno a vivere una bellissima storia d’amore e tutto sembrerà filare liscio fino a quando Aylin non li vedrà baciarsi e finirà per ricattare Emre.

Emre lascia Leyla

Aylin, nei prossimi episodi della soap opera turca di Canale 5, amatissima in Italia, deciderà di minacciare Erme: se l’uomo non lascerà Leyla, farà ascoltare a Can la registrazione tra Fabbri, Mine e loro due, dove si sentono mentre complottano alle spalle di Can.

A quel punto Emre sentirà di non avere scelta e, temendo di compromettere la pace da poco ritrovata con suo fratello, lascerà Leyla.

Intanto Sanem troverà il coraggio di parlare con sua madre riguardo il suo rapporto con Can. Mevkibe si arrabbierà molto, ma poi sembrerà accettare la situazione e voler confrontarsi con Can per comprenderne le intenzioni.

A quel punto sarà Can si sentirà libero di uscire allo scoperto con tutti, anche con i suoi dipendenti che non riescono a fare a meno di spettegolare. Infine, vi saranno guai per Sanem, che, senza volerlo, finirà per rompere una delle due pietre di Can.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer? Non rimane altro che sintonizzarsi su Canale 5!