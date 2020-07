DayDreamer, anticipazioni 9 luglio: l’ira di Mevkibe

DayDreamer torna su Canale 5 con un nuovo e imperdibile episodio che vedrà protagonisti, ancora una volta, Can e Sanem, scopriamo tutte le anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di DayDreamer, in onda giovedì, 9 luglio 2020, su Canale 5, in base alle anticipazioni turche della serie tv amatissima in Italia!

La rabbia di Mevkibe

Nel prossimo appuntamento del 9 luglio 2020, il pubblico di Mediaset avrà modo di vedere che Mevkibe, dopo aver cacciato Nihat dal negozio, scoprirà che Ayhan ha organizzato delle sedute di yoga.

A tali incontri, però, prenderà parte anche Aysun: questa situazione non piacerà affatto a Mevkibe, che non riuscirà a celare tutta la sua rabbia.

Nel frattempo, i protagonisti Can e Sanem continueranno a lavorare fianco a fianco alla campagna di Remide: lo scopo dei due giovani è quello di portare a termine il lavoro nel migliore dei modi.

Concentrati sulla loro attività, però, i due giovani si dimenticheranno degli orari dell’ufficio e resteranno chiusi all’interno della Fikri Harika.

La scoperta di Sanem

Divit e Aydin saranno così obbligati a trascorrere la notte insieme: l’atmosfera tra loro si rivelerà essere piuttosto turbolenta. I due parleranno di loro e si scambieranno degli sguardi molto intensi.

Il fotografo deciderà di confessare alla segretaria che molto presto partirà per l’estero, gettando la giovane nello sconforto. Prima di riaccompagnarla a casa, Can farà un regalo a Sanem: la giovane si rivelerà molto sorpresa e avrà l’intenzione di aprire il suo cuore al fotografo.

Per questo, Sanem andrà a casa di Divit, disposta a dirgli tutto: vorrà sia fare chiarezza sui alcuni suoi atteggiamenti, ma soprattutto confessargli il suo amore. Una volta giunta nell’appartamento del fotografo, però, troverà un’amara sorpresa: si imbatterà in Polen, la fidanzata di Can, con la quale Sanem pensa di non poter affatto competere.