Daydreamer, anticipazioni: nuovi accesi scontri tra Can e Huma

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Daydreamer, che andranno in onda il 25 e il 31 ottobre su Canale 5.

Anticipazioni Daydreamer – le ali del sogno: scontri tra Can e Huma

Daydreamer – le ali del sogno torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili appuntamenti, che gli appassionati della soap opera turca non possono fare in modo di attendere.

In base alle anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda domenica 25 e sabato 31 ottobre 2020, è chiaro che le trame del prodotto di successo verranno sconvolte completamente.

Intanto, vi sarà un particolare focus nei confronti del personaggio di Can, che non si tratterrà dal mostrare quanto detesti la madre Huma. Il motivo? Lei lo ha abbandonato quando era soltanto un bambino.

Nel frattempo, Huma sarà presa da altre distrazioni, come ad esempio la simpatia nutrita per Ceyda, che vorrebbe si fidanzasse con Can.

Anticipazioni Daydreamer – le ali del sogno: Ceyda fa la spia a Can

Nelle prossime puntate di Daydreamer – le ali del sogno, il personaggio di Huma si metterà sempre più al centro delle trame. La donna, infatti, farà il suo ritorno in agenzia, per far valere il suo peso azionario.

L’obiettivo è anche quello di umiliare Sanem e la sorella Leyla: l’umiliazione subita dalle due donne farà aumentare l’ira di Can. In tutto questo, Nihat continuerà a dormire in negozio.

Nel frattempo, vi sarà una spia misteriosa, che terrà informati i personaggi di Max e Ceyda sul nuovo progetto commerciale di Fabbri.

La coppia non ci penserà due volte e si precipiterà a riferirlo a Can: sarà Ceyda, in particolare, a prendere la parola e a dare la notizia al giovane.

Grazie alle informazioni trapelate da una talpa di MacKinnon, è venuto alla luce che Fabbri stia per lanciare un suo nuovo profumo.