Dayane Mello espone, con amara constatazione e infallibile intuito, le ultime strategie di gioco attuate da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Nel delirio di nomination e bluff in cui annaspano i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, spiccano le ultime strategie di gioco attuate da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Durante una conversazione con Giulia Salemi, Dayane Mello commenta le svolte nella casa e parla della coalizione Zorzi-Orlando.

GF Vip 5, Dayane Mello smaschera Tommaso e Stefania

Per la serie “Nessun rispetto per i propri coinquilini, tantomeno per Maria Teresa Ruta”. Tommaso e Stefania, al fine di tutelarsi e assicurarsi un posto nella finale del reality show, si accingono a cambiare ancora una volta le loro strategie inerenti le nomination.

Questo Dayane Mello lo ha intuito e ha deciso di aprire gli occhi a Giulia Salemi:

“Sono cambiate le carte e le dinamiche, ho visto che Tommaso e Stefania hanno cercato di mettere in difficoltà Maria Teresa… Ai miei occhi non sfugge niente (…) Sono poche le persone che in questo momento ragionano con il cuore. Adesso è tutta strategia”

Le elargisce un consiglio spassionato:

“Non aspettare che le persone siano uguali a te. In questo momento qua non c’è affetto, non c’è amore”

Sperare di arrivare in finale a carte scoperte, senza bluff e vili sgambetti, secondo Dayane Mello è una vera e propria utopia. Le schermaglie tra vip, spesso fomentate da Stefania e Tommaso, proseguono inarrestabili.

#tzvip Mi delude un sacco il fatto che Dayane possa dire tutte quelle cose su Tommaso e Stefania,Tommaso che le ha regalato il suo peluche,le ha offerto di venire a casa sua,ha dedicato il suo show a suo fratello,le ha preparato le lasagne ma cosa più importante le è stato vicin — Iminlovewithdramastory (@ifulovedrama) February 11, 2021