Dayane Mello, l’ex fidanzato sta con un’ex di Uomini e Donne: ecco chi è

L’ex ragazzo della modella brasiliana e attuale gieffina è ora impegnato con un volto noto di Uomini e Donne e del Gf VIP.

Dayane Mello continua a rimanere al centro dell’attenzione dei media e questa volta per una notizia legata a una delle due relazioni meno note.

Non tutti lo sanno, ma la modella brasiliana è stata legata a un imprenditore che oggi è fidanzato con una celebre influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina.

Tutti gli amori di Dayane Mello

Attualmente, Dayane Mello è dichiaratamente single. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello VIP ha ammesso si nutrire una particolare attrazione per Francesco Oppini.

Successivamente, si è lasciata andare a un bacio profondo con Andrea Zenga, ma tra i due pare non sia nato nulla se non un’ottima amicizia.

In passato, la modella ha avuto una relazione con Stefano Sala, con il quale, nel 2014, ha messo al mondo la figlia di nome Sofia.

Ha poi frequentato Gianmaria Antonolfi, ex frequentazione anche di Belen Rodriguez, e Carlo Gussalli Beretta, rampollo di uno dei produttori di armi più iconici al mondo.

L’ex è ora fidanzato con Giulia De Lellis

Ed è proprio Carlo Gussalli Beretta l’ex fidanzato di Dayane Mello, attualmente impegnato con l’ex corteggiatrice e gieffina Giulia De Lellis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa)

Dayane e Carlo sono stati insieme nel 2018 e la notizia della relazione è trapelata dal settimanale Chi, che li aveva beccati in vacanza a Forte Dei Marmi.

All’epoca, si erano rincorse anche le voci sulla presunta gravidanza di Dayane, che è 8 anni più grande del 22enne Carlo.

Nella casa del Grande Fratello VIP 5, la modella ha raccontato di essere stata lasciata dal giovane via messaggi e di aver interrotto qualsiasi tipo di rapporto.