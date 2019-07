David Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento Europeo: “Ora si cambiano le regole”

David Sassoli è stato nominato nuovo Presidente del Parlamento Europeo e ora si mette subito a lavoro per cambiare le regole. Cosa sta per accadere?

La nomina del nuovo Presidente va a David Sassoli durante la seconda tornata di voti, pronto per cambiare tutto e rendere l’Unione Europea molto più forte di prima.

Chi è David Sassoli?

Classe 1956 è un conduttore televisivo, giornalista e politico italiano oggi eletto come Presidente del Parlamento Europeo.

Ricorderete il suo volto e la sua professionalità come vice direttore del Tg1 dal 2006 sino al 2009 per poi entrare nel PD e svolgere una carriera politica di grande impatto.

Sposato e padre di Giulio e Livia, ha una Laurea in scienze politiche ed è un grande tifoso della Fiorentina.

Le prime parole del Presidente del Parlamento Europeo

I voti dei socialisti, liberali e popolari hanno votato per lui, durante la seconda tornata. La prima, infatti, non aveva dato esito positivo con la mancanza di sette voti per raggiungere l’obiettivo finale.

L’ex volto del Tg1 ha vinto con 435 voti superando il quorum con 11 aggiuntivi. Il partito italiano che ha votato per lui è solamente il PD, mentre Forza Italia si è astenuta dal voto.

Lega e Fdi hanno dato il loro voto a Jan Zahradil mentre il M5S ha preferito lasciare libertà di coscienza. Le sue prime parole sono rivolte al cambiamento:

“cosa fa l’europa? questo sarà un banco di prova che dobbiamo superare per sconfiggere pigrizie e gelosie”

Mettendo in atto tantissimi cambiamenti e migliorie sin da subito.