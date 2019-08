David Rossi, vola dalla finestra dell’ufficio e muore sul colpo: indagini compromesse

Il caso di David Rossi non avrà mai una risposta? Omicidio o suicidio che sia, questa persona è volata giù dalla finestra dell’ufficio e tutte le indagini sono state compromesse

Omicidio o suicidio per David Rossi? Dal 2013 questa è una domanda che non sembra avere una risposta certa, se non per alcune immagini e indagini compromesse totalmente.

La terribile morte ripresa dalle telecamere

Era il 6 marzo del 2013 quando il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena si schianta contro l’asfalto, cadendo dalla finestra del suo ufficio. La terribile caduta viene ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e ancora oggi nessuno sa se si sia trattato di omicidio oppure suicidio.

Una immagine che ha sempre destato sospetti riguarda l’uomo misterioso, che si avvicina al corpo della vittima senza vita sull’asfalto – lo guarda e va via come se nulla fosse accaduto.

Ci sono state due archiviazioni di questo caso, ma la famiglia non si arrende e vuole capire cosa sia accaduto veramente quella sera. Ma le indagini sono state compromesse, infatti negli anni sono emersi dei festini con droga e intimità facile alla quale avrebbero partecipato personalità influenti tanto da coinvolgere anche il Vaticano.

Lo speciale de Le Iene su David Rossi

Questa sera alle 21.25 Le Iene tornerà ad occuparsi di un nuovo caso, cercando di andare a fondo della questione ripercorrendo tutti gli step da quella notte sino ad oggi.

Ospiti particolari, interviste e documenti inediti che potranno far luce su questo caso dimenticato appositamente in un angolo. Un omicidio o suicidio? Lo speciale del programma che osa andare oltre, cercherà di rispondere a questa domanda avvicinandosi alla realtà dei fatti.