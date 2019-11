‘Ho pensato al suicidio’: Daniele Bossari dopo il Grande Fratello la tremenda confessione

View this post on Instagram

Daniele Bossari si racconta senza veli sul numero di “Chi” in edicola da oggi, 27 novembre, anticipando anche la coraggiosa e onesta autobiografia dove racconta di depressione e di problemi di alcol: «È un percorso molto lungo anche quello che porta all'inferno. Mentre gli altri non se ne accorgono. È un argomento delicatissimo questo, questo lento scivolare… Ho sofferto molto anche nello scrivere. Ho raccontato di come sono andato in pezzi, ma anche di come piano piano mi sono accorto che alcuni di quei pezzi erano schegge di luce, momenti di felicità vissuta che dovevo cercare e ritrovare nella mia memoria. Non è stato così semplice come lo raccontiamo ora, ma quando inizi vedi subito i benefici e non hai più voglia di tornare indietro». Bossari racconta anche del suo grande amore che oggi è sua moglie: «Di Filippa potrei dire che sono vent'anni che sto con lei e che il nostro rapporto è maturato tanto. Ma la verità è che io sono molto maturato. Lei? Non ne ha mai avuto bisogno. Era ed è sempre stata ed è grande». @danielebossari •📸 @nico_allegri • 📍@daannetta #SolosuChi