Chi è Daniele Bossari, volto noto della televisione e della radio italiana, legato alla show girl Filippa Lagerbäck e padre di Stella

Scopriamo tutti i segreti di Daniele Bossari, famoso conduttore di numerosi programmi televisivi e attualmente in onda su Radio Deejay.

Chi è Daniele Bossari

Nasce l’1 ottobre del 1974 a Milano. Esordisce in radio a Radio Clusone, per poi passare a Radio Capital, dove viene soprannominato “Funky Boss”. Passa poi a RTL 102.5 e nel 1998 entra a far parte della squadra di Radio Deejay.

Nel frattempo, lavora sul MTV Italia, per poi diventare un volto simbolo di Italia 1: per questa rete conduce varie trasmissioni di successo come Popstars, Festivalbar, Saranno famosi, Top of the Pops e Mistero.

Dopo alcuni anni di inattività, torna in televisione nel 2017, quando vince la seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nel 2019 conduce il programma incentrato sui videogiochi competitivi ESports, “House of esports” su DMAX. Da domenica 9 Giugno 2019 è in onda su Radio Deejay, dalle 10 alle 13 ogni sabato e domenica, con il programma “Il Boss del Weekend” assieme a Federica Cacciola, mentre da Settembre 2019 è in onda dalle 16 alle 19 ogni fine settimana.

Figlia, moglie e curiosità

Dal 2001, Daniele Bossari è legato sentimentalmente alla showgirl svedese Filippa Lagerbäck. Il noto conduttore si è letteralmente innamorato di lei quando l’ha vista nella pubblicità della Peroni.

Bossari, a quel punto, ha cercato in tutti i modi di averla come ospite nei suoi programmi, per conoscerla. I due sono andati a vivere insieme a Varese dal 2004.

Dalla loro relazione è nata Stella, venuta al mondo nel 2003 a Città di Castello. Filippa e Daniele si sono sposati con rito civile il 1º giugno 2018 a Ville Ponti, a Varese.

Negli ultimi anni, il noto conduttore ha trascorso un periodo davvero infelice, come ha raccontato in numerose interviste. Il conduttore, colpito dalla depressione, stava arrivando a compiere un gesto estremo.

La malattia lo ha portato ad abusare di alcool, e un giorno, in uno stato di totale confusione, addirittura a scavalcare una recinzione, arrampicandosi per rimanere in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Fortunatamente, Daniele Bossari ha superato il periodo negativo grazie all’aiuto dei parenti e degli amici.