‘Non arrivo a fine mese’: Il dramma economico dell’ex cantante dei Cugini di Campagna, Nick Luciani

“Non arrivo a fine mese” la scioccante confessione dell’ex leader de I Cugini di Campagna: una delle band più amate e apprezzate della musica italiana degli anni 70/80

Una confessione amara quella di Nick Luciani, il grandissimo cantante dei cugini di campagna ha rivelato la sua situazione economica in una recente intervista.

Cugini di Campagna ” Non arrivo a fine mese”

Tantissimi anni sull’onda del successo e quasi sempre primi in classifica con la loro musica, parliamo dei Cugini di Campagna. Famosi per la loro canzone “Anima mia” hanno, per anni, fatto cantare tutti gli italiani con le loro canzoni. Pare però che la band dopo pochi anni la band italiana si è sciolta e per Nick Luciani le cose non sono finite bene.

Il cantante infatti ha sempre dichiarato di non passare bei momenti dopo la rottura del gruppo sopratutto economici. Il cantante infatti durante un intervista a Pomeriggio Cinque ha avuto il coraggio di confessare che purtroppo dopo la separazione del gruppo si è dovuto inventare e cercare altri lavori. Il cantante nel programma di Barbara D’Urso ha ottenuto moltissimi applausi, sopratutto per il coraggio che ha dimostrato di avere in tutti questi anni:

“Va un pochino meglio, sì. Ho ricominciato anche con il canto, è stato un periodo nero. Da quando ho lasciato i Cugini di Campagna, mi sono adattato a fare tante cose. Anche il muratore, un po’ di tutto. L’elettricista, il piastrellista..”.

Nick Luciani ecco cosa fa oggi

Il cantante dei Cugini di Campagna, come ha confessato nell’intervista da Barbara D’Urso, non riesce ad arrivare a fine mese dopo la separazione del gruppo. Il cantante infatti si è adattato a tutto pur di tirare avanti:

Mi adatto a fare tante cose, una di queste cose è spaccare la legna. E’ faticoso, non è proprio cantare! E basta con i Cugini, perché io sono il Figlio di Campagna! E taglio anche l’erba… Chi fa da sé, fa per tre!”.

lanciando una piccola frecciatina agli ex membri del suo gruppo. Il cantante però deve mettere ormai un punto alla bella vita che conduceva anni fa e sta cercando però in tutti i modi di riuscire a tirare avanti. Anni di successo purtroppo hanno spinto Nick a rivedere il suo stile di vita risparmiando anche un po di soldi per evitare di sperperare il denaro