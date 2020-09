Crostata al caffè senza cottura in forno: velocissima e libidinosa, in 8...

La Crostata al caffè senza cottura è una ricetta facile e favolosa: gustane una fetta a colazione per una saper carica energetica mattutina.

La ricetta piena di gusto ed energia perfetta per una colazione energetica o una merenda golosa? La Costata al caffè senza cottura è proprio quello che stai cercando.

Buonissima, dolce ma non troppo e soprattutto pervasa del delizioso sapore di caffè: come potrete rinunciarci al mattino con un cappuccino fumante?

Un dolce facilissimo e molto veloce, in 8 minuti avrai amalgamato gli ingredienti necessari a prepararla.

Non dovrete utilizzare il forno, è una crostata che non prevede alcuna cottura e per questo è super fast da preparare oltre che molto golosa.

Così facile da fare che tutti possono prepararla, non servono doti e abilità da pasticcere per realizzare questa squisitezza.

Ricordatevi di attendere che si raffreddi in frigorifero qualche ora prima di addentarne una generosa fetta, dovrà essere ben fredda per essere perfetta!

Crostata al caffè senza cottura: la ricetta

Morbidissima e cremosa, vi sembrerà di sognare ad ogni morso. È un dolce che piace a tutti come la Torta al caffè senza cottura.

Preparala in un baleno con questa ricetta infallibile.

Ingredienti

250 g frollini secchi (gusto neutro o al cacao, oppure entrambi )

130g burro

un pezzetto di burro per imburrare la tortiera

250g panna liquida fresca

200g mascarpone

150g formaggio spalmabile

80g zucchero a velo

2 caffè espressi ben concentrati

8g colla di pesce in fogli

Procedimento

Scegliete una tortiera per cheesecake apribile e foderate la base con la carta forno. Imburrate i lati. Scaldate a bagnomaria oppure nel microonde il burro, dovrà essere completamente fuso. Nel frattempo in un frullatore mettete i biscotti e polverizzateli. In una ciotola unite biscotti e burro fuso, mescolate e travasate l’impasto nella tortiera. Stendetelo con le mani creando il guscio della cheesecake, dovrà esser ben compatto. Mettetelo in freezer a rassodare mentre vi dedicate al resto della preparazione. Fate 2 caffè espressi, in cialda o in moka, e versateli in un pentolino antiaderente. Mettete la colla di pesce in ammollo nell’acqua fredda per 15-20 minuti. In una terrina utilizzando le fruste elettriche ammorbidite il mascarpone, il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Accendete il fuoco e scaldate i caffè senza fargli raggiungere il bollore. Strizzate bene la colla di pesce e immergetela nel pentolino, fatela sciogliere completamente girando con un mestolo. Lasciate che si raffreddi qualche minuto e nel frattempo montate la panna, dovrà essere bella soda e spumosa. Unite il caffè con la colla di pesce alla crema, mescolate e alla fine incorporate anche la panna con una spatola. Mescolate piano dal basso verso l’alto senza farla smontare. Prendete dal freezer il guscio di biscotto e farcitelo con la crema al caffè appena realizzata. Livellate bene la superficie con il dorso di un cucchiaio. Mettete la cheesecake in frigorifero per 2-3 ore prima di servirla, dovrà essere fredda e ben compatta.

Buona merenda!

Consiglio del pasticcere

Nonostante sia un dolce delicato e libidinoso già così senza aggiunger nulla, vi consigliamo di guarnire una fetta di crostata con:

cacao amaro spolverizzato sopra

crema spalmabile alle nocciole

cioccolato fondente fuso a bagno maria e versato sulla fetta fredda di frigorifero: diventerà cristallizzato all’istante

a voi la scelta più golosa!

