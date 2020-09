Non è la Rai, oggi a 48 Cristina Quaranta è molto cambiata:...

L’ex velina di Striscia La Notizia e ragazza di Non è la Rai si è trasformata completamente, oggi ha 48 anni ma è sempre bellissima

Cristina Quaranta era sicuramente una delle ragazze più corteggiate sia dagli uomini che dalla tv del noto programma capeggiato da Ambra Angiolini, Non è la Rai. Ma che fine ha fatto? Oggi ha 48 anni ed è bellissima!

Il successo di Cristina Quaranta

Ricorderete tutti le iconiche ragazze di Non è La Rai, che tenevano compagnia i telespettatori nei pomeriggi degli anni ’90 di Mediaset.

Tra queste, una delle più apprezzate era sicuramente Cristina Quaranta, che è stata anche velina di Striscia la Notizia, in coppia con Alessia Merz.

Successivamente, era ricomparsa in tv per partecipare a L’Isola dei Famosi, dove avrebbe vissuto un’esperienza per nulla piacevole.

Oggi, la donna ha 48 anni e ha completamente cambiato vita, scopriamo com’è diventata!

La bellezza intramontabile dell’ex velina

Cristina Quaranta si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla famiglia e a sua figlia Aurora.

Oggi, Quaranta gestisce un negozio di tendaggi a Milano:

“È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma.”

L’ex velina rivela come sua figlia Aurora sia diventata per lei la priorità: la piccola non è più così tanto piccina, visto che oggi ha quasi 18 anni, studia ed è lontana dal mondo dello spettacolo.

Dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, Cristina ha lavorato in un ufficio stampa ed è stata anche agente immobiliare.

L’ex ragazza di Non è la Rai non rimpiange affatto di essersi allontanata dalla tv, ma ammette che, se le dovessero fare una proposta interessante, sarebbe pronta a tornare:

“Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace, accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica.”

La sua bellezza è intramontabile e la donna non dimostra affatto i suoi 48 anni. Guardate com’è cambiata: