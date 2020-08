Cristina Chiabotto in dolce attesa del primo figlio: Gente dà l’annuncio della gravidanza probabile

Cristina Chiabotto in dolce attesa del primo figlio: Gente dà l’annuncio della...

Cristina Chiabotto pronta ad annunciare la gravidanza: lo scoop del settimanale Gente

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Cristina Chiabotto sarebbe pronta ad annunciare il lieto evento.

Cristina Chiabotto, l’annuncio della gravidanza

Dopo dieci anni d’amore la storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è giunta a capolinea. I due si sono conosciuti sulla pista di Ballando Con Le stelle nel lontano 2005. In quell’anno, entrambi erano concorrenti del dance show di Milly Carlucci. La loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi e non sono mancate le frecciatine da parte di entrambi. Ora sembrano aver ritrovato la felicità grazie ai loro partner.

Archiviate le voci di gossip, l’ex Miss Italia oggi appare serena e più felice che mai. Lo scorso anno è convolata a nozze con Marco Roscio. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Liguria ed appaiono molto affiatati, così come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Gente. Ma pare ci sia dell’altro: secondo la rivista citata, la conduttrice piemontese sarebbe pronta ad annunciare la sua gravidanza.

Il ‘dolce segreto’ dell’ex Miss Italia

La bellissima Cristina Chiabotto ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2004 e da allora è diventata uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Di recente, il settimanale Gente ha parlato della presunta gravidanza della giovane: pare, infatti, sia pronta ad annunciare il lieto evento.

Non bisogna farsi ingannare dalla sua silhouette mozzafiato, il suo corpo nasconderebbe questa gravidanza, che prima o poi però dovrà essere ufficializzata, definito dalla rivista ‘il dolce segreto‘. Ad ogni modo, la coppia sta trascorrendo serenamente le loro vacanze estive in Liguria e non hanno né smentito né confermato lo scoop.