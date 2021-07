Cristiano Ronaldo ha solo un anno di contratto a Torino, infatti si vocifera che si potrebbe parlare di un ritorno romantico al Manchester United.

Guardiola, con Ronaldo, potrebbe acquisire lo sprint che è mancato anche pochi mesi fa in finale di Champions.

Cristiano Ronaldo al Manchester City

Una grande sorpresa per il Manchester City, che come obiettivo c’è in ballo l’attaccante portoghese della Juventus.

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe sicuramente permettersi Ronaldo.

Addirittura, in passato ha parlato positivamente della possibilità di avere un giocatore come lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Infatti ha rivelato:

“Non abbiamo un solo giocatore che può vincere una partita, non abbiamo un Cristiano, un [Lionel] Messi, un Neymar”

Ha aggiunto:

“Non abbiamo questo tipo di giocatori che possono vincere le partite da soli. Mi piacerebbe avere un giocatore da segnare, ogni singola partita, quattro gol e correre come possono correre questi giocatori”.

Probabilmente Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus per almeno un’altra stagione prima di decidere il suo futuro.

Le parole di Cristiano Ronaldo

In passato, l’attaccante portoghese della Juventus ha ammesso che sarebbe stato molto difficile per lui giocare al Manchester City:

“Giocare per il City, non per lo United? Non lo farò. Perché? Perché il mio cuore è nel Manchester United, ecco perché”

Inoltre ha aggiunto:

“Posso dire che sarebbe molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto difficile giocare al Manchester City. Molto difficile a causa del Manchester United”.

I Citizens sono legati alla stella del Dortmund Erling Haaland e all’attaccante del Tottenham Harry Kane, ma entrambi farebbero guadagnare ai campioni della Premier League più di 100 milioni di sterline.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo in costume, sfoggia il suo corpo statuario: lo scatto infiamma Instagram – Foto