Cristiano Malgioglio ‘Sarò il suo uccello’: la confessione piccante in diretta a Verissimo

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati e apprezzati per il suo modo di essere molto eccentrico. Il ciuffo bianco infatti ospite da Silvia Toffanin è stato accolto con un fortissimo applauso negli studi, ma ai momenti di sorrisi si sono alternati momenti davvero molto difficili da ricordare.

Cristiano Malgioglio ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato qualcosa di veramente assurdo. Il cantautore infatti ha parlato di un momento della sua vita davvero molto difficile da ricordare, ovvero quando ha scoperto di essere malato. Il cantante infatti ha parlato di un melanoma della pelle che ha scoperto dopo il grande successo del singolo Mi sono innamorato di tuo marito”

Il successo era forte in quel periodo ma Malgioglio non era per niente felice perché dopo una visita dal suo medico, Cristiano ha scoperto di avere un neo che poteva essere potenzialmente pericoloso.

“Il dottore trovò questo neo e mi disse che dovevo essere subito operato. Non sapevo come parlare ai miei cari di questo melanoma. L’ho detto solo quando tutto era passato perché, per fortuna, l’ho trovato in tempo!”

Malgioglio però non si è scoraggiato e con la forza e l’allegria che lo contraddistingue ha finalmente superato questo periodo buio, anche se ad oggi fa ancora fatica a ricordarlo.

Malgioglio la confessione sulle colleghe conduttrici

Il cantante inoltre durante l’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha invitato il cantante a giocare al gioco della Torre. Il cantautore però non si è sentito di buttare nessuno dalla torre anche perchè i personaggi sarebbero proprio molto vicini alla sua persona. Parliamo appunto di Barbara D’Urso, Piero Chiambretti, Mara Venier e Simona Ventura:

“Piero mi ha cambiato pelle e mi ha fatto fare cose che avevo sempre sognato di fare, ha costruito su di me performance che nessuno avrebbe fatto. Barbara è una donna straordinaria, che sa sempre ottenere il massimo dalle persone, ha grande istinto, e poi ama giocare ed essere autoironica:

Poi parla di un suo desiderio, ovvero quello di poter un giorno lavorare con la bravissima Maria De Filippi: