‘A letto viene…’ Rapporti focosi tra Cristiano Malgioglio e il fidanzato: le confessioni imbarazzanti

Cristiano Malgioglio e la rivelazione al settimanale Chi riguardo al fidanzato 38enne: “A letto viene…”

Il celebre paroliere italiano Cristiano Malgioglio è una vera e propria star in Italia. Viene spesso invitato nei salotti televisivi e scelto come opinionista e giurato. Nel corso degli ultimi anni ha spopolato soprattutto nei mesi estivi grazie alle sue canzoni, che si sono rivelate delle vere e proprie hit internazionali.

Ora, Malgioglio torna al centro dell’attenzione dei media per alcune rivelazioni hot fatte riguardo al suo storico fidanzato. Il cantante siciliano, nonostante l’eccentricità della sua personalità, ha sempre mantenuto un forte riserbo nel fornite i dettagli relativi alla sua vita privata.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Cristiano ha voluto aprirsi con il suo pubblico e raccontare qualcosa di più riguardo ai suoi rapporti intimi con il fidanzato.

Il rapporto con il fidanzato 38enne

Il suo fidanzato non è mai apparso pubblicamente in sua compagnia e nessuno ne conosce il volto. Anche per tale ragione, il cantante ha voluto svelare maggiori dettagli riguardo la sua identità e le sue abitudini.

Sappiamo che l’uomo abbia 38 anni e che interessato ad andare fino in fondo con Cristiano. Nonostante Malgioglio sia stato infedele per gran parte della sua vita, pare che adesso abbia deciso di fare progetti con il fidanzato in maniera stabile.

Sotto le lenzuola…

Prossimamente andranno a fare una gita con un treno a vapore, che i due avrebbero visto in un documentario sulla città dei mille templi. I due vivrebbero al momento un amore a distanza, ma ciò non spaventerebbe affatto l’opinionista.

Il paroliere ha infatti dichiarato:

“A letto viene sempre e solo con me. Lo seduco con della cioccolata fondente e con un po’ di piccante. La faccio io”.

Intervistato dal settimanale Chi, Cristiano Malgioglio ha raccontato che il fidanzato sia un nutrizionista e che, assieme al fratello, gestisca una palestra nel cuore di Istanbul.

A letto, Malgioglio si è definito molto passionale: