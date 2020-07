Cristiano Malgioglio il costume scivola giù: parti intime in mostra, l’incidente bollente

Cristiano Malgioglio e il piccolo incidente, mentre perde il costume al mare. L’incidente documentato da alcune foto.

Cristiano Malgioglio ha avuto un piccolo incidente mentre faceva il bagno, ha perso il costume dopo un tuffo. Le sue foto hanno fatto il giro del web, scatenando una pioggia di commenti molto divertenti.

La diva della TV

Cristiano Malgioglio che si definisce Diva è noto molto schietto, simpatico e molto diretto nel dare le sue opinioni taglienti. La sua amicizia con la regina della TV Barbara D’Urso è tra le più gossippate della tv. Cristiano è comunque molto seguito attraverso i suoi canali social, seguitissimo dai giovano soprattutto sul suo canale ufficiale Instagram.

Il cantante è diventato tra gli opinionisti più ricercati e chiamati nei programmi televisivi. Il suo modo di fare diretto e ingenuo nel contempo, è molto amato e contribuiscono al suo successo soprattutto tra i giovani.

L’incidente del costume

La fotografia che ritrae il suo piccolo incidente è stata pubblicata sul settimanale di gossip ‘Diva e Donna’. Cristaino si sta per tuffare in mare ma in questo caso ha perso il costume.

I commenti che ha ricevuto sono stati tantissimi, alcuni sono scherzosi come quello di Malgioglio stesso che attribuisce la colpa ad un’onda anomala, che gli ha rubato il costume stesso. Il suo commento è stato divertente era sotto il proprio post:

“Tutta colpa dell”onda maledetta. Gira e rigirano queste foto divertenti su internet. Fossero questi i problemi. No comment I Am very happy. Love”

Cristiano non sembra sia stato turbato da questo piccolo incidente e molti colleghi mettono i like, dolci o divertenti commenti sotto il suo post. Il cantante ha moltissima autoironia e sa come divertirsi e condividere le sue piccole disavventure con i suoi Followers. Il suo account ufficiale Instagram è molto seguito e condivide moltissime notizie e foto del suo quotidiano.