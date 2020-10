L’addio di Cristel Carrisi “L’ha lasciato”: la decisione della figlia di Al Bano e Romina

Cristel Carrisi ormai si vede sempre più di rado sui social. Il motivo pare sia personale. Un addio che ha lasciato tutti senza parole.

Al Bano e Romina Power sono come sempre vicini a tutte le decisioni che prendono i figli. Sono genitori che, nonostante gli impegni, sono sempre molto presenti per i figli. Cristel ha deciso per un cambio drastico, un addio che sta facendo discutere.

Cristel Carrisi, l’addio improvviso della figlia di Al Bano e Romina

Ha lasciato tutti senza parole Cristel Carrisi con la sua improvvisa decisione. La figlia del noto duo canoro ha abbandonato i suoi profili social. Il motivo? Pare sia molto personale. Cristel, infatti, ha sempre avuto molto seguito nonostante fosse poco attiva rispetto alla sorella Romina.

Il suo carattere mite, la sua bellezza e il talento nella musica l’hanno resa una immagine di riferimento per i giovani. Quando i fan hanno saputo della seconda gravidanza, infatti, le hanno fatto gli auguri in massa. Attualmente, Cristel è sposata con Davor Luksic con cui vive a Zagabria, in Croazia. Questa lontananza da casa l’ha avvertita molto proprio durante il lockdown: periodo in cui i suoi genitori non hanno potuto andare da lei.

La sua mamma è rimasta in Italia e ha passato qualche giorno al mare, in Puglia, col figlio Yari Carrisi, e la compagna di quest’ultimo Thea Crudi. Anche se ormai sui social non c’è più traccia di lei, alcuni fan dei Carrisi hanno notato in una una stories pubblicata dalla sorella di Cristel, Romina Jr., tra gli account taggati appare proprio uno che sembra dell’ultima figlia della nota coppia.

Ovviamente, l’account è privato: Cristel sembra non voler dare spiegazioni ai suoi fan ma i gossip già parlano di una presunta crisi coniugale tra lei e il marito Davor.

Cristel e Al Bano insieme in Tv?

In questi giorni sta circolando però un’altra notizia che la riguarda: quella di un suo ritorno in Tv con un programma in coppia con papà Al Bano.

Il suo nome, infatti, è stato accostato al nuovo programma di Rai Due, The Voice – Senior, spin-off del talent The Voice, che avrà come conduttrice l’amatissima Antonella Clerici e andrà in onda dal prossimo novembre.

In giuria, oltre al celebre padre dovrebbe arrivare anche Elodie Patrizi. Per Al Bano non sarebbe la prima volta volta da giudice di Talent. In passato partecipato all’edizione classica del programma.