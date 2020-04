Emergenza Coronavirus: Italia-USA sempre più vicine e collaborative per combattere il virus

Crisi Coronavirus: Trump e Conte continueranno a collaborare per sconfiggere il Covid-19

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il Premier Giuseppe Conte continueranno a cooperare strettamente per sconfiggere il Covid-19 e per rilanciare l’economia globale.

È quanto è emerso della telefonata tra Trump e Conte, durante la quale

“hanno discusso degli ultimi sviluppi e degli sforzi per combattere la pandemia di coronavirus”.

Il Premier Conte ha twittato:

“Conversazione lunga e amichevole con il presidente Donald Trump. Molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida”.

Gli Stati Uniti e l’Italia hanno registrato il maggior numero di contagi da Covid-19 – rispettivamente 159.184 e 101.739 secondo il tracker della Johns Hopkins University.

In Italia sono ben 11.591 i decessi.

Il Presidente Trump ha espresso le sue condoglianze per quanti hanno perso la vita in Italia e ha ribadito l’impegno degli USA a lavorare con l’Italia per combattere l’epidemia.

Trump: aiuteremo l’Italia con $ 100 milioni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato al Premier Giuseppe Conte un aiuto del valore di $ 100 milioni per combattere il coronavirus.

“Spediremo in Italia circa 100 milioni di dollari di dispositivi chirurgici, medicali e attrezzature sanitarie”,

ha riferito Trump ai giornalisti della Casa Bianca.

I paesi che riceveranno i macchinari

“hanno enormi problemi”,

sottolinea il Presidente Trump, ipotizzando l’invio anche ad altri paesi.

Presidente Trump: proroga fino al 30 aprile

Il Presidente Trump ha preannunciato l’estensione delle misure per il contenimento dell’epidemia negli Stati Uniti:

“Sono 30 giorni vitali, ci giochiamo tutto. Il picco non arriverà prima di altre due settimane, se seguiamo le indicazioni salveremo più di un milione di vite. Il futuro è nelle nostre mani, non abbiamo altra scelta”.

Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100mila, gli USA potranno dire di aver fatto un buon lavoro, sottolinea Trump.

Il Presidente sottolinea la proroga di un mese delle misure messe in campo dall’Amministrazione per contenere la propagazione del Covid-19 nel Paese.