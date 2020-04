Conte all’Eurogruppo: “La Germania non abbia solo una visione economicistica, ma guardi anche ai valori dell’uomo”

Crisi Coronavirus, Premier Conte: “dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé”

Il Premier Giuseppe Conte, alla vigilia del secondo summit con Germania e paesi del Nord per trovare un’intesa sulle misure economiche da adottare urgentemente per affrontare la crisi cagionata dalla pandemia coronavirus, lancia un chiaro messaggio:

“ammorbidire le regole Ue o faremo senza l’Europa”. “Le regole della politica fiscale vanno allentate, altrimenti dovremo cancellare l’Europa”.

Il Primo Ministro, Giuseppe Conte, ha lanciato un monito all’Unione Europea, parlando di Eurobond in un’intervista a Bild.

“La Germania non ha alcun vantaggio se l’Europa sprofonda nella recessione

ha spiegato Conte

“Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari”.

Ma il Premier italiano precisa:

“Non pretendiamo che la Germania e l’Olanda paghino i nostri debiti, ma le regole della politica fiscale altrimenti dovremo cancellare l’Europa e tutti faranno le cose da soli” italiani e tedeschi sono profondamente legati nel cuore “E” il popolo tedesco è sempre stato amico del popolo italiano”,

ha poi precisato Conte.

Crisi Coronavirus, Conte: “gli Eurobonds sono necessari”

Gli Eurobond sono necessari per consentire agli Stati di risollevarsi dalla crisi economica, perché

“dobbiamo aumentare gli strumenti attuali e i nuovi strumenti. Questo è un problema europeo”.

In caso di fallimento, la delusione non sarebbe solo per l’Italia,

“ma per tutti i cittadini europei”. “Io”

continua Conte

“non devo convincere i tedeschi, i tedeschi devono convincere se stessi. Alla fine non possiamo dire: L’operazione è andata a buon fine, ma il paziente è morto”.

Secondo Conte, in risposta alla pandemia mondiale, l’UE

“non deve restare indietro rispetto alla concorrenza degli Stati Uniti e della Cina”

che, per far fronte all’emergenza, hanno messo in atto misure per il 13% del loro PIL.

Per questo, Conte ha chiesto di allentare le regole fiscali anche in Europa:

“Un rapido recupero è meglio per tutti. Ma per avere successo”,

tutti i popoli d’Europa devono aiutarsi a vicenda, perché nessuno Stato può trarne beneficio se l’UE si indebolisce.