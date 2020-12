Crepes salate ripiene di salmone e rucola, antipasto natalizio sfizioso e semplice

Antipasto sfizioso perfetto per le feste natalizie: Crepes salate ripiene di salmone e rucola. Semplice, veloce e goloso in soli 13 minuti.

L’antipasto perfetto da fare facilmente e in meno di 15 minuti è uno soltanto sotto le feste natalizie: le Crepes salate ripiene di salmone e rucola.

La ricetta delle crepes salate ripiene è davvero deliziosa e imperdibile: super veloce e facilissima, piacerà a tutti sia grandi che piccini si litigheranno l’ultima porzione.

Deliziose crepe salate farcite con un ripieno semplice e genuino: salmone affumicato, stracchino e rucola.

Scopri la ricetta strepitosa, ecco qui ingredienti e procedimento da seguire.

Crepes salate ripiene di salmone e rucola

Ingredienti

230g farina 00

450ml latte

burro q.b.

3 uova biologiche

sale q.b.

250g salmone affumicato

250 stracchino (oppure robiola o philadelphia)

1 mazzetto di rucola

pepe nero

erba cipollina q.b.

Procedimento

Il primo passaggio da fare preparare questo delizioso antipasto natalizio è preparare le crepes salate.

1.In una terrina rompete le uova e sbattetele energicamente con una frusta manuale, aggiungete 3 pizzichi di sale e il latte. Continuate a mescolare e aggiungete anche la farina setacciata poca alla volta per non formare grumi. Dovrete ottenere un impasto liscio e senza grumi.

2.Lasciate riposare in frigorifero per 20 minuti e nel frattempo dedicateli al ripieno: lavate la rucola, in una ciotola mettete lo stracchino con pepe nero macinato fresco ed erbetta cipollina polverizzata.

3.Scaldate una noce di burro in una padella antiaderente da 18-20 cm di diametro (oppure usate una creperia). Prendete un mestolo, prelevate un po’ di impasto delle crepes e versatelo in padella finemente. Lasciate che cuocia fino a fare delle piccole bollicine in superficie, rigirate la crepes dall’altro lato e cuocete un altro minuto e mezzo. Quando sarà cotta mettetela in un piatto. Continuate così fino ad esaurire tutto l’impasto.

4.Ora siete pronti a farcire le crepes:

5.Stendete un po’ di stracchino già condito, qualche foglia di rucola e infine il salmone. Arrotolate la crepes su stessa e poi fermatela con uno stuzzicadenti. Continuate in questo modo con tutte le crepes.

6.Gustatele con un delizioso calice di prosecco e date inizio ai festeggiamenti.

Buon appetito!