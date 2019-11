Le 5 credenze sbagliate che ti faranno ingrassare invece di perder peso

Anche se mangi sano e vai in palestra continui a non dimagrire? Ecco le credenze sbagliate per perdere peso che potrebbero farti solo male

Credenze sbagliate per perdere peso che, invece, ti fanno ingrassare? Esistono. Ecco quali sono.

Mangiare grasso ti farà prender peso

Il grasso non si accumula intrinsecamente in chili. In effetti, gli alimenti che contengono grassi monoinsaturi sani, come avocado, noci, salmone e olio d’oliva, dovrebbero effettivamente essere una parte regolare del piano alimentare.

Il grasso che contengono ha benefici per la salute del cuore, ti fa sentire pieno e blocca l’appetito, afferma Brittany Kohn, nutrizionista della Middleberg Nutrition di New York City.

Il grasso è anche necessario per aiutarci ad assorbire determinate vitamine, che mantengono il tuo sistema equilibrato e sano.

Tutte le calorie sono uguali

Sembra logico: sottrarre un certo numero di calorie tramite dieta o esercizio fisico e voilà: perdita istantanea di peso. Non così in fretta.

Tutto dipende da quali alimenti e nutrienti provengono dalle calorie, dice la Kohn. Calorie da frutta naturale, non trasformata, cereali e carni magre ti lasceranno più soddisfatto dei cibi confezionati e confezionati.

Un giorno di digiuno è ok

Piccole pazzie qua e là? Totalmente ragionevole. Ma programmare un “digiuno” definito dalla dieta una volta alla settimana o un fine settimana al mese può metterti in una mentalità in cui mangiare sano è una questione temporanea e negativa per cui hai bisogno di pause.

Per perdere davvero peso, devi modificare il tuo stile di vita in modo permanente dando priorità ai cibi sani ogni giorno e non solo se ti concedi un dolcino ogni tanto.

Meno mangi, più velocemente perderai peso

In realtà, meno mangi, più velocemente il tuo metabolismo rallenterà fino a gattonare: è il modo in cui il tuo corpo cerca di risparmiare energia.

Ciò significa che dopo aver perso un po’ di peso iniziale dell’acqua, è improbabile che la bilancia si muova molto.

Non solo, ma entreranno in gioco alcune voglie gravi, che potrebbero portare a una grande abbuffata in seguito.

Se non hai fame a colazione, potresti anche risparmiare le calorie a pranzo

Hai sentito miliardi di volte che la colazione è il pasto più importante della giornata.

Anche se la maggior parte delle persone in genere mangia la maggior parte delle calorie in un secondo momento, in realtà è più intelligente consumare più calorie all’inizio in modo che il corpo possa bruciarle durante il giorno.