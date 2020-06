Giochi per bambini, come creare la sabbia con i cereali?

Creare la sabbia commestibile usando i cereali è un’ottima soluzione per preservare i più piccoli. Scopriamo come fare.

Possiamo creare una sabbia commestibile usando i cereali, per far giocare i più piccoli. Il giocare con la sabbia è molto interessante per lo sviluppo della fantasia e delle abilità manuali dei bambini. Infatti al parco giochi o nei nostri giardini ci sono delle buche della sabbia, ma possono essere pericolose per i più piccoli, che mettono in bocca tutto. Oltre a mal di pancia, il rischio potrebbero essere parassiti o malattie. La soluzione ce la da una mamma attraverso il suo account TikTok.

La soluzione della sabbia che puoi mangiare

Una mamma ha deciso di condividere una sua idea attraverso alcuni video di TikTok. Questa mamma degli USA che abita nell’ Illinois, mostra come frullando i cereali della Cheerios, otteniamo qualcosa di molto simile alla sabbia dorata. Già a partire da quest’operazione possiamo coinvolgere il bambino.

La bambina potrà giocare con una sabbiera sicura e commestibile, con dei giochini da spiaggia. I video hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, moltissime condivisioni in gruppi di mamme che hanno preso ad esempio la donna. Alcune hanno deciso di utilizzare altri ingredienti (farina, farina di mais, cacao…) o attrezzi da cucina usati come giochi: cucchiai, mestoli, altre posate sono diventati protagonisti di questi video.

Alcuni genitori però si sono detti non molto inclini ad utilizzare questo tipo di sabbia commestibile. Secondo loro spingerebbe ed abituerebbe i bambini a mangiare la sabbia, comportamento che potrebbero ripetere anche in futuro in altri posti. L’idea è stata liquidata, perché giustamente che lo fanno comunque. Un altro gioco molto in voga è la sabbia cinetica, che si può anch’essa produrre con prodotti ed ingredienti commestibili. Si tratta di un gioco molto amato dai bambini, che la usano per fare costruzioni o formine come con la sabbia comune.