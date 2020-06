Costumi da bagno 2020, le tendenze moda da provare

L’estate 2020 sarà un po’ incerta dal punto di vista delle vacanze ma si può sempre dare un’occhiata alle tendenze moda in fatto di costumi da bagno.

I costumi da bagno per l’estate 2020 sono per lo più pensati per essere sostenibili dal punto di vista dell’ambiente.

Una stagione etica

I costumi da bagno per l’estate 2020 sono stati pensati dalle case di moda come ecosostenibili ed etici. Il monito delle prossime stagioni post emergenza sanitaria sembra essere comprare meno ma di più qualità. Del resto, con l’incertezza delle vacanze, sembra difficile voler riempire cassetti di costumi, magari gli ennesimi, che poi rischieremo di non indossare. Certo, magari il costume dell’estate 2020 costerà un pochino in più ma potrà essere indossato e re indossato per le sue molteplici qualità e la sua durevolezza.

Le tendenze

Modellanti

Non tutti hanno avuto la voglia o il tempo di raggiungere il proprio bikini body. Complici anche le palestre chiuse ed il lockdown obbligato, un po’ di pancetta potrebbe essere comparsa anche sui corpi più tonici. Perciò, le nuove tendenze vogliono che i costumi da bagno diventino strategici e, dunque, modellanti. Pensati per mettere a proprio agio tutte, ma proprio tutte, le donne, i costumi modellanti sono interi o con lo slip alto, che strizzano l’occhio alla moda degli anni ’50.

Fantasie

Il costume da bagno, anche se avrà poche possibilità di sfoggio, a causa delle regole anti contagio, è diventato il simbolo della libertà post emergenza sanitaria. Perciò, via libera a fantasie che ricordano la natura ma anche paesi lontani come l’Africa. In questo caso, slip e top non devono essere necessariamente abbinati.

Bikini

Oltre alle fantasie, un altro simbolo di libertà sono i bikini: succinti, sfavillanti e con tante applicazioni preziose, possono essere indossati anche in città, magari solo il top.