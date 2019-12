Ecco cosa succede al tuo corpo quando non fai sesso per molto...

Le persone subiscono periodi di astinenza per molte ragioni. A volte non hanno una relazione stabile o non riescono a trovare un partner per sesso occasionale. Ecco cosa succede al tuo corpo quando non fai l’amore.

Quindi, cosa succede quando non fai sesso da molto tempo? Scopriamo cosa succede al corpo quando non fai l’amore.

Sistema immunitario

Il sesso regolare migliora il sistema immunitario e prepara il corpo a combattere le malattie rilasciando endorfine.

Ciò significa che fare sesso meno spesso potrebbe provocare malattie più frequenti, come il raffreddore o l’influenza.

Uno studio ha riferito che campioni di saliva di studenti universitari che hanno avuto rapporti sessuali regolari sono stati trovati a concentrazioni più elevate di alcuni anticorpi chiamati immunoglobuline A, che combattono il raffreddore comune.

Salute vaginale

Fare sesso dopo una lunga pausa può essere scomodo. Ci vuole più tempo per riscaldare il corpo femminile e produrre abbastanza lubrificazione per rendere il sesso facile e confortevole.

Il sesso regolare o la masturbazione possono mantenere sani i tessuti della vagina migliorando il flusso sanguigno.

Dolori mestruali

Alcune persone trovano che il sesso sia un ottimo rimedio per i crampi mestruali.

L’aumento delle endorfine causate dal sesso e le contrazioni uterine che si verificano con l’orgasmo possono entrambi aiutare ad alleviare i crampi.

Salute cardiovascolare

Se non fai sesso regolarmente, hai un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari.

Oltre ad essere una fonte di esercizio, i rapporti sessuali aiutano a mantenere in equilibrio i livelli di estrogeni e progesterone, il che può ridurre il rischio di malattie cardiache.

Salute mentale

Alcune persone identificano la vita sessuale con l’autostima. Anche se non è così, possono sentirsi più ansiose e depresse se passano un lungo periodo di tempo senza fare sesso.

È importante ricordare che il tuo valore non deriva dal fare sesso con altre persone.

A parte questo, gli effetti sulla salute mentale causati dall’astensione dal sesso possono includere diversi disturbi.

Livello di stress e ansia

Fare sesso rilascia l’ormone ossitocina e le endorfine nel corpo. Questi neurochimici possono aiutare a gestire gli effetti dell’ansia o dello stress.

L’ossitocina ha l’ulteriore vantaggio di aiutarti a dormire. Se non fai sesso regolarmente, il tuo corpo potrebbe rilasciare questi ormoni meno spesso, il che potrebbe rendere più difficile far fronte allo stress.

Libido

Sorprendentemente, passare molto tempo senza fare sesso può farti perdere del tutto interesse per il sesso. Più fai sesso, più vuoi fare sesso. Il sesso regolare riduce lo stress e aumenta la tua libido.

Salute delle relazioni

Per molte coppie, i rapporti sessuali regolari sono un modo importante per mantenere il loro legame.

Anche il sesso regolare spesso apre le porte a una migliore comunicazione.

In generale, le coppie che fanno sesso più spesso si sentono emotivamente attaccate e connesse rispetto a quelle che lo fanno meno spesso.

Cosa succede quando non fai sesso da molto tempo? Per alcune persone, il loro rapporto con il loro partner diventa stressante e smettono di sentirsi connessi.

Le altre coppie non sono interessate al sesso o non è un metodo di connessione importante per loro, preferendo la conversazione o le attività condivise.