I muri della gentilezza sono un modo per mescolare solidarietà con ecologia e coscienza green. Scopriamo di cosa si tratta

I muri della gentilezza sono sostanzialmente delle pareti con attaccapanni, dove possiamo appendere gli abiti che dismettiamo.

Il loro numero è sempre maggiore ed è una forma per poter aiutare i bisognosi o gli homeless delle nostre città. Possiamo trovare ogni capo, dalle giacche ai pantaloni. Insomma una forma d’aiuto concreto, come ormai ne esistono raramente.

La filosofia dietro ai muri di gentilezza e dove trovarli

I capi di vestiario dismessi sono corredati da una frase ” Se non ne hai bisogno lascialo. Se hai bisogno prendilo.”

Apparsi per la prima volta nel 2015 in Iran, nella città di Mashhad, nati in forma anonima e del tutto spontanea. Questo gesto è stato visto come risposta completa alle incapacità del governo di far fronte alla povertà, in un paese molto ricco, ma con gravi ingiustizie sociali e il crescente numero di senza tetto. Da allora abbiamo quasi la moda di questi muri in tutto il mondo: