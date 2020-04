Coronavirus, come sarà la vita durante la “fase due”? Le ipotesi e nuove abitudini

Come sarà la vita durante la fase due del coronavirus? Le ipotesi e il cambio delle abitudini degli italiani, tra mascherine e distanze di sicurezza.

Le ipotesi vogliono che la fase due del coronavirus entri in vigore dal mese di maggio – nulla di confermato – ma come cambieranno le nostre abitudini?

La fase due e le ipotesi: nuove abitudini

Secondo gli esperti oggi come oggi l’Italia si trova nella fase uno della pandemia e la fase due potrebbe – per ipotesi – iniziare dal mese di maggio. Fattore tenuto sotto controllo dagli epidemiologi ed esperti con l’evolversi della malattia, dei contagi, dei decessi e anche delle guarigioni.

La nuova fase potrebbe portare ad un cambiamento radicale di tutte le abitudini, una vita differente da quella conosciuta sino ad oggi.

Quando riapriranno le attività?

Come si evince dai vari media – come Tgcom24 – la fase due non ha una data prestabilita ma le probabilità portano a maggio: da quel momento in poi è prevista una riapertura parziale delle attività.

Pmi, uffici e negozi saranno i primi a poter riaprire ma dovranno osservare rigide misure di sicurezza, mentre per tutte le attività che possono permettersi lo smart working, si continuerà su questa linea.

Bar e ristoranti non riapriranno immediatamente, ma nel momento in cui accadrà le distanze di sicurezza saranno ancora più rigide ed è prevista una riorganizzazione netta dei locali.

I centri commerciali per ora non riapriranno mentre i negozi singoli potranno nuovamente riprendere la propria attività, osservando regole di comportamento rigide con entrate scaglionate – in base alla metratura dei locali – e distanza di sicurezza con il cliente.

Stadi, cinema, congressi, teatri per ora non è possibile una riapertura – o comunque una data certa – vista l’impossibilità di mantenere una distanza di sicurezza corretta: un discorso complesso, che dovrà essere valutato nei minimi particolari.